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澳大利亞將取消近500項產品“微量”關稅
http://www.CRNTT.com   2024-03-11 15:23:41


　　中評社香港3月11日電／據香港文匯網報導，澳大利亞政府3月11日宣布，將從7月1日起取消牙刷、冰箱、洗碗機以及經期和衞生用品等近500種商品的“微量”關稅。

　　澳大利亞國庫部長吉姆·查默斯在一份聲明中表示，取消關稅將簡化價值近85億澳元（約合56.2億美元）的年度貿易，並為企業每年節省超3000萬澳元合規成本。查默斯稱，此舉是至少20年來澳大利亞最大規模的單邊關稅改革。

　　（來源：香港文匯網）

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