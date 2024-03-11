【
大
中
小
】 【
打 印
】
澳大利亞將取消近500項產品“微量”關稅
http://www.CRNTT.com
2024-03-11 15:23:41
中評社香港3月11日電／據香港文匯網報導，澳大利亞政府3月11日宣布，將從7月1日起取消牙刷、冰箱、洗碗機以及經期和衞生用品等近500種商品的“微量”關稅。
澳大利亞國庫部長吉姆·查默斯在一份聲明中表示，取消關稅將簡化價值近85億澳元（約合56.2億美元）的年度貿易，並為企業每年節省超3000萬澳元合規成本。查默斯稱，此舉是至少20年來澳大利亞最大規模的單邊關稅改革。
（來源：香港文匯網）
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
南投鹿茸產量全台之冠 憂進口競爭壓力上升
(2024-03-08 14:18:54)
澳大利亞試射韓國新型自行榴彈炮
(2024-03-07 13:05:33)
澳大利亞擬重組海軍水面艦隊
(2024-02-29 12:50:49)
澳推出反無人機手槍
(2024-02-28 06:22:30)
外媒：澳計劃將海軍規模擴大一倍
(2024-02-23 09:36:15)
澳總理：期待未來澳中保持並加強交流合作
(2024-02-20 16:46:25)
澳總理：期待未來澳中保持並加強交流合作
(2024-02-20 14:40:39)
期待中國再次成為澳最大旅遊客源市場
(2024-02-18 15:32:57)
澳新加三國聯合警告以：不要對拉法發動進攻！
(2024-02-16 10:10:18)
美英澳舉行聯合空戰演習
(2024-02-08 08:48:52)