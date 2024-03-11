澳大利亞將取消近500項產品“微量”關稅

中評社香港3月11日電／據香港文匯網報導，澳大利亞政府3月11日宣布，將從7月1日起取消牙刷、冰箱、洗碗機以及經期和衞生用品等近500種商品的“微量”關稅。



澳大利亞國庫部長吉姆·查默斯在一份聲明中表示，取消關稅將簡化價值近85億澳元（約合56.2億美元）的年度貿易，並為企業每年節省超3000萬澳元合規成本。查默斯稱，此舉是至少20年來澳大利亞最大規模的單邊關稅改革。



（來源：香港文匯網）