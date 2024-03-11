三大指數早盤上漲　電力設備板塊漲幅居前

中評社北京3月11日電／據中國經濟網報導，今日，三大指數早盤集體上漲。截至午間收盤，上證指數報3052.28點，漲幅0.21%；深證成指報9492.44點，漲幅1.32%；創業板指報1866.52點，漲幅3.28%。



板塊方面，電力設備、小金屬、教育等漲幅居前，煤炭開採加工、油氣開採及服務、半導體及元件等跌幅居前。



（來源：中國經濟網）