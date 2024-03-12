中評鏡頭：收官日！兩會人站好最後一班崗

天安門廣場西側正對人民大會堂東門的出口處，總是有武警官兵在那裡執勤。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月12日電（記者 海涵）十四屆全國人大二次會議3月11日下午在北京舉行閉幕會，這也是2024年全國兩會的最後一天。兩會來到收官日，但各條“戰線”上的工作者仍在努力“站好最後一班崗”。



天安門廣場西側正對人民大會堂東門的出口處，總是有武警官兵在那裡執勤。兩會的八天時間里，這些武警官兵進入了許多中外媒體的鏡頭中。兩會來到最後一日，在春日的暖風中，武警官兵依然堅守崗位，一絲不苟執勤上哨，用挺拔的身姿向世界展示著“中國名片”。



3月11日13時許，距離十四屆全國人大二次會議閉幕會還有將近兩個小時的時間，天安門廣場上已經陸陸續續來了不少記者。儘管已經高強度運轉了一周時間，但在全國兩會的最後一刻，中外媒體記者依然熱情不減，他們有的去人民大會堂門口排隊等待安檢，以期能占據有利位置拍好閉幕會細節；有的則在天安門廣場上架起機器，等待今年的最後一次代表進場。



交通警官也已經開始在廣場上就位，他們要為即將到來的代表車隊有序進場提供最後一次保障。2點整，“先頭兵”——解放軍和武警部隊代表團的大巴車準時停穩在天安門廣場。中外記者已經扛著設備圍在了車隊前，準備拍下軍方代表下車後整齊入場的畫面。只見軍方代表下車後，迅速有序地排成4列，齊步向會場走去。



除了哨兵、記者、交警、官兵，會場內還有許許多多兢兢業業的“兩會人”，他們在自己的工作崗位上忙碌到最後一刻，為兩會的順利舉行貢獻著自己的力量。



（後方支援實習記者：馬一鳴）

