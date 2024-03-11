蘇丹紅六年前就查獲　藍轟食藥署長吳秀梅下台

國民黨團召開“蘇丹紅進口商津棧公司一個地址多個招牌！中央、地方政府系統性崩壞？”記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月11日電（記者 楊騰凱）台灣辣椒粉產品驗出非法添加物“蘇丹紅”，事件不斷延燒，中國國民黨“立法院”黨團今日召開記者會痛斥，食藥署從2018年就曾在邊境查到蘇丹紅，但直到現在才全面查驗，“衛福部”、食藥署根本睡著了，如今蘇丹紅流入市面有多少多廣，完全說不清，食藥署長吳秀梅、食安辦主任許輔應下台。



國民黨“立法院”黨團今日召開“蘇丹紅進口商津棧公司一個地址多個招牌！中央、地方政府系統性崩壞？”記者會，由黨團書記長洪孟楷主持、藍委鄭正鈐、藍委羅廷瑋出席。



台灣一名李姓男子收購辣椒粉原料加工後，透過親友掛名負責人的“津棧”等10家公司引進台灣，相關產品2018年曾被檢出含蘇丹紅遭退關，李男卻改用其他公司名義引進同批產品，高雄市衛生局對津棧公司處分停業6個月並加重裁罰，累積罰款新台幣438萬元。



洪孟楷指出，這些公司根本就是慣犯，還在同一個門牌塞了10家公司，這類低資本額，大走法律漏洞狀況層出不窮，難道政府都看不到？蘇丹紅食安風暴，至今還看不到停損點，“衛福部長”、食藥署長應該向民眾公開道歉，食藥署長吳秀梅必須負起責任辭職下台。“衛福部長”薛瑞元必須公開道歉，“行政院長”陳建仁更要好好向人民說清楚，是否還要力保薛瑞元？



鄭正鈐表示，整起蘇丹紅食安事件源頭完全沒控管，根本沒人管，在第二項重建生產管理上，只看到查驗疏失不斷發生，從2018年就曾在邊境查到蘇丹紅，但直到現在才全面查驗。蘇丹紅從2018年就在邊境查驗到，有沒有通報對岸？顯然是沒有。民進黨執政8年來，兩岸食安有交流嗎？兩岸食安協議2016年以來全面停擺，2018年邊境查驗到蘇丹紅，食藥署顯然沒有通報對岸，且讓蘇丹紅持續進口台灣，肆虐民眾的餐桌。



羅廷瑋表示，現在政府螺絲掉滿地，一人一號、各吹各調，食安辦公室已經無法整合協調各部會，陳建仁是不是要考慮將食安辦公室打掉重練？食安辦主任許輔是不是該下台？許輔還大言不慚說蘇丹紅的毒性，跟茶和咖啡差不多，所謂“士大夫無恥，是謂國恥”，許輔主任應該下台，人民聽到許輔的說法真不知該哭還是該笑。