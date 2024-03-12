徐莉答中評：香港的發展一定要背靠祖國

港區全國人大代表徐莉（中評社 海涵攝） 中評社北京3月12日電（記者 海涵）港區全國人大代表徐莉昨日在十四屆全國人大二次會議閉幕會後接受媒體採訪。談及香港經濟發展前景，徐莉對中評社表示，香港的發展一定要背靠祖國。香港是祖國的一部分，沒有祖國做依靠就不會有香港經濟未來的發展。香港一定要搭上國家發展的快車、不要掉隊，讓經濟越來越好。



被問及香港與內地合作，徐莉說，“有很多機遇。”香港是一個國際化城市、一個國際窗口，在資訊信息和人才方面都有很大優勢。內地有很多產業，香港可以與之進行一定的合作和融合，共同服務國家的發展。



今年是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布5周年，徐莉說，5年前粵港澳大灣區規劃剛實施的時候，香港一些人不以為然。如今這個規劃實施5年了，單從民生上看就有很大成果：一到周末，很多香港人背包北上消費，從這個現象可以看出，香港市民已經融合到粵港澳大灣區“9＋2”城市群中了。下一步，應該進一步思考大灣區如何在經濟領域進行互補。“香港是信息和人才的窗口和中心，深圳是研發中心，珠三角製造業實力強勁。未來應更好地將這幾個方面有機結合起來，促進大灣區進一步發展，”徐莉說。



談及今年參加兩會的感受，徐莉用“非常簡潔”“風清氣正”兩個詞語來描述。她以港區代表為例介紹，今年的每次會議都是在實實在在討論問題，每個代表都有時間、有機會在會上表述自己的建議和看法，可以暢所欲言。



（後方支援實習記者：李澤璇）