兩會代表通道：中山大學將積極融入大灣區

全國人大代表、中山大學校長高松在代表通道上回答記者提問 （中評社 郭至君攝） 中評社北京3月12日電（記者 郭至君）全國人大代表、中山大學校長、中國科學院院士高松昨日出席了今年全國兩會的最後一場“代表通道”，就高等教育如何培養學生的創造力，如何促進學生的全面發展談了他自己的看法。



高松表示，“我是廣東團的代表，來自中山大學，一直從事化學研究，也在做大學的管理工作。三十多年前，我在北大做碩士期間，到廣州的珠江冶煉廠做稀土分離的工業放大。在學校的時候，主要在電腦上做工藝優化設計和仿真模擬，到了工廠，是要把電腦裡算的東西怎麼樣實現。但是這個過程當中遇到了一個意想不到的難題，就是當稀土料液進到萃取槽的時候變得一塌糊塗，一團漿糊。對於這樣以前沒碰到過的問題，我們也查了文獻，但是沒有現成的答案，只能動手去做實驗。經過反復摸索，最後終於找到一種破乳劑，把這個問題解決了。實際上我個人的學術生涯，也是在不斷地學習、不斷地突破自我，不斷地發現和開拓新的前沿領域，從首次發現金屬有機單離子磁體到首次合成鐵磁和鐵電有序共存的分子材料，再到最近探索將磁性分子用到量子信息和分子診療。”



“從我個人的學習、研究還有教育工作的經歷，我意識到，實際上在我們日常生活現實當中碰到的大部分問題都是複雜的和不確定的，單一的學科和專業往往也很難解決問題。但是我們的教育基本上是用過去的知識教給現在的學生，希望他們能夠去解決未來的問題。面對未來的不確定性，我們需要培養學生的一些一般性能力，特別是學習力、思想力和行動力，從而形成創造力，這樣一個理念也跟中山大學的校訓——博學、審問、慎思、明辨、篤行十分契合。”高松說。



如何來培養學習的創造力呢？他認為最重要的一個途徑，就是通過讓學生來參與更多的高水平研究。高水平研究型大學是基礎研究和基礎研究人才培養的主力軍，教育、科技、人才是全面建設現代化國家的基礎性、戰略性支撐，而高校是這三者最集中的交匯點。

