中評現場：少數民族代表動情暢談祖國力量

甘肅積石山縣保安族的全國人大代表，醫務工作者馬秀英（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月12日電（記者 郭至君）3月11日下午，人民大會堂中央大廳北側舉行了十四屆全國人大二次會議第三場也是最後一場“代表通道”集中採訪活動，邀請6位來自各行各業的全國人大代表走上通道接受媒體記者們的提問。中評社記者看到，本場“代表通道”有兩位少數民族代表，一位來自甘肅積石山，一位來自西藏山南，他們分別從自己參與積石山地震的搶險救援工作以及發展西藏的偏遠山區的工作的角度切入，為現場中外媒體講述了生動的故事，兩位代表在回答中都提及了祖國的力量，令人印象深刻。



全國人大代表、甘肅積石山縣醫院護理部副主任馬秀英表示，2023年12月18日深夜，一陣劇烈的搖晃把她從睡夢中搖醒，她猛然意識到這是發生地震了！她拉著孩子急忙躲到衛生間，揪著的心還未恢復平靜，就接到醫院緊急集結的通知，匆忙套了件棉衣，立即趕往醫院。



三九天的積石山寒風刺骨，又是高海拔地區，穿著羽絨服也還是凍得瑟瑟發抖，但是她所在的積石山縣人民醫院600多名醫務人員在震後半小時迅速到崗投入救治。地震導致斷電，院區也有受損，再加上餘震頻繁，她和同事們顧不上多想，大家用手機照明，安置患者、搶救傷員、轉運重症，兩小時後，電力搶通，救治工作更加高效運轉起來。



馬秀英說，“我接診的傷員中，有一個叫小雅楠的小女孩，送來時頭部受傷，滿臉是血、渾身是土，我抱著孩子以最快速度做完檢查，又抓緊清創縫合。整個過程中，小雅楠緊緊抓著我的胳膊，我一邊處理傷口，一邊給她講故事安撫，原本滿眼無助的孩子，在我懷裡漸漸睡著了，我輕輕放下，轉身去忙碌。經過精心治療，孩子很快康復，出院那天，小雅楠看到我非常開心，跑過來抱著我說：謝謝您阿姨，等我長大了也要當一名醫生，那一刻，我忽然覺得地震後的夜以繼日都是值得的。長大後，我想成為你，就是對我和同事們最好的肯定。”

