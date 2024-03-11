孫業禮：去年國內遊客出游人次近49億

文化和旅遊部部長孫業禮（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月11日電（記者 李子寧）十四屆全國人大二次會議第三場“部長通道”11日在人民大會堂舉行。文化和旅遊部部長孫業禮在回答記者提問時表示，去年全國國內遊客出游的人數達到了將近49億人次，旅遊總花費接近5萬億。旅遊的火爆對於拉動內需、促進就業、活躍市場、提振信心都起到了非常重要的作用。



有記者提問：孫部長您好，去年哈爾濱的旅遊是火爆出圈，進一步引發了大家對於“文旅熱”的關注，網友紛紛喊話各地文旅局長，您作為文化和旅遊部部長，對這種現象怎麼看？“文旅熱”還會不會持續下去？



孫業禮：去年入冬以來，哈爾濱冰雪旅遊火爆出圈，哈爾濱人、東北人以他們的熱情，以他們對遊客的寵愛式的禮遇和服務贏得了顧客的青睞，吸引了天南地北的客人，形成了現象級的傳播，帶動了整個冰雪旅遊熱。據當地的統計，從11月份到2月份來黑龍江旅遊的達到1.2億人次，旅遊收入達到了1700億元，哈爾濱的旅遊火爆也帶動了整個東北旅遊。像吉林、遼寧雖然沒有網上那麼火爆，他們也是悶聲發大財，前幾天我到吉林代表團聽代表們發言，瞭解到吉林這個旅遊季的旅遊收入也不少於1700億元，遼寧恐怕也不低於這個數。習近平總書記說，冰天雪地也是金山銀山，現在看冰天雪地正在“妥妥地”變成金山銀山。不只是東北，去年全國的旅遊都非常熱，前幾天我們剛剛公布了春節期間的旅遊數據，這個春節長假出游的人數達到了4.7億人次，旅遊的花費超過了6300億元。這僅僅是8天長假的數據，如果看全年的數據就更可觀。我們統計測算了一下，去年全國國內遊客出游的人數達到了將近49億人次，旅遊總花費接近5萬億。旅遊的火爆對於拉動內需、促進就業、活躍市場、提振信心都起到了非常重要的作用。



這是我們說的旅遊，其實現在文旅已經融為一體了，我們的文博也很火。可能各位記者這兩天從駐地到人民大會堂來的路上都能看到，故宮、國博門前總是川流不息，排著長長的隊伍，各地熱門的博物館也大概都是這個場景。文藝演出市場也很火，去年我們全國線下的營業性文藝演出大概有44萬場，收入超過了500億。值得一提的是，網上的文藝演出活動更火，據粗略的估計，營業收入大概超過2000億，參與的人數達到7.7億。



去年可以說文化和旅遊強勁復甦、蓬勃發展，當然也有人說，去年的文旅熱是疫情防控平穩轉段以後一種爆發性的反彈，是偶然的，我們分析偶然性的背後有它的必然性。從消費需求來看，我們全面建設小康社會以後，人民群眾對美好生活的向往正在發生變化，內涵更豐富了，要求更高了，過去吃不愁、穿不愁就覺得不錯了，現在是吃不愁、穿不愁，還得有閑錢去旅遊。可以說文化和旅遊、詩和遠方已經成為人民群眾對美好生活向往的重要內容。

