孫業禮：正推進解決入境遊客支付難問題

文化和旅遊部部長孫業禮（中评社 李子宁摄） 中評社北京3月11日電（記者 李子寧）十四屆全國人大二次會議第三場“部長通道”11日在人民大會堂舉行。文化和旅遊部部長孫業禮在回答記者提問時表示談到文旅行業的各項問題及改進情況。孫業禮提到，入境遊客支付難的問題是一個始料未及的新問題。發現這個問題以後，黨中央、國務院也是高度重視，成立了專門的協調機制推進解決這個問題。兩會之前，國務院辦公廳專門印發了《關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》，提出了很多具體的措施，我們現在正在落實。總的原則就是“大額刷卡、小額掃碼、現金兜底”。孫業禮說，相信隨著一系列政策的落地實施，國外的遊客到國內旅遊一定也能享受到跟國內遊客一樣的在吃住行購物方面的便利。



有記者提問：孫部長好，剛才您說了文旅熱和文旅去年的一些總體情況，但在工作中和生活中我們自己感覺文旅也還存在著一些問題，比如一些博物館預約難、大型演出票難買，甚至還有黃牛倒票的現象，還存在一些旅遊強迫購物、境外遊客旅遊支付難等等。對此，文化和旅遊部有什麼樣的改進思路和優化舉措？謝謝。



孫業禮：謝謝你的提問，也感謝你提出的問題，你一口氣提了4個問題，在後面還加了個“等等”，看來確實問題不少。我們不怕有問題，也不怕提出問題，就怕發現不了問題，因為問題與解決問題的辦法和思路往往是同時產生的，發現了問題也就明確了努力的方向。所以你提出的問題很有建設性，真的謝謝你。



這些問題都是客觀存在的，說明文化和旅遊的發展與人民群眾的需求、與人民群眾對美好生活的向往還有差距。這些問題應該說前期已經暴露出來了，我們也正在採取一系列舉措，大力進行改進，有些也已經取得了階段性的成果。



比如說，大型文博機構預約難的問題。針對這個問題，我們做了深入地調研，也採取了有針對性的舉措。像延時服務，對於一些重要的博物館，旅遊的高峰期要延長服務時間。像優化門票預約的機制，實行彈性錯峰預約，動態調整門票預約的數額，及時釋放當天預約了又沒來的購票名額。我們還採取了很多人性化的舉措，像成人可以帶小孩，一個、兩個甚至三個進博物館，因為有雙胞胎，只帶一個也不行，這樣實際上也增加了進館的名額和數額。我們還保留一些現場預約的窗口，有一些老年人、外國客人不方便用手機提前預約的，線下窗口也保留一部分門票能夠讓他們有機會進到這些博物館。當然，我也請大家諒解，大型文博機構預約和限流也是國際通行的做法。一是安全考慮，大量人員短時間內聚集在一個相對封閉的空間，容易出安全問題，也容易損壞文物。二是出於參觀體驗的考慮，人山人海，到處人擠人，也妨礙大家的參觀體驗，所以預約和限流是必要的。這裡我也給大家做個廣告，其實我們國家文化資源非常豐富，除了大型博物館還有一些中小型的博物館，內容非常的豐富獨特，也很精彩，如果一時預約不到大型的有名的博物館，到這種中小型的博物館看一看，也許會有意外的驚喜。



剛剛你說的大型文藝演出一票難求，甚至有黃牛倒票的現象，這也確實存在。特別是去年疫情防控平穩轉段以後，大型文藝演出逐步恢復，出現了這個現象。黨中央、國務院高度重視，我們也採取了一些辦法，特別是一些硬性的措施，主要是兩條，一個是實名購票、實名入場，第二個是要求所有大型文藝演出的門票公開銷售的比例不得少於85%，就這兩條很硬的措施就極大地限制了黃牛倒票的空間，再加上其他措施，應該說倒票的現象已經大有好轉。