粉絲心碎！“學姐”黃瀞瑩與記者男友登記結婚

“學姊”、台北市議員黃瀞瑩11日在臉書宣布結婚的消息。(照:黃瀞瑩臉書) 中評社台北3月11日電／擁有廣大粉絲、被稱“學姐”的台灣民眾黨台北市議員黃瀞瑩嫁作人妻，31歲的黃瀞瑩與29歲的記者男友劉家耀，2人4年多的戀情修成正果，今天下午赴北市北投戶政事務所登記結婚，宣告組成家庭。



劉家耀目前是東森新聞記者，當年他因主跑柯市府“近水樓台”追到學姐，兩人偷偷談戀愛曾登上媒體。



畢業於輔大新聞系、倫敦大學政治傳播所，因與前台北市長柯文哲拍攝“一日幕僚”影片，進而以“學姐”身份爆紅的黃瀞瑩，擁有超高聲量與人氣；黃瀞瑩2019年被媒體拍到，與劉姓男記者一同到宜蘭浪漫同遊，讓不少粉絲感到心碎，但憑著專業與努力，最終2022年以該區第一高票當選台北市議員。



黃瀞瑩今天宣布登記結婚！她在臉書寫下“KPI達標！從素人到學姐，從幕僚到市議員，從單身到已婚，謝謝你們一直支持著我。感謝柯文哲主席、王世堅委員願意成為我們結婚書約上的證人”。廣大網友也紛紛上網回應，直呼民眾黨女神要幸福。



黃瀞瑩在臉書分享喜訊，她提到從素人到學姐、從幕僚到市議員、從單身到已婚，謝謝支持者一直支持自己，“以下留言只開放祝福，酸言酸語之流，門在右邊、慢走不送喔！”。



值得一提的是，結婚書約上的證人是主席柯文哲主席與“立委”王世堅，許多網友也紛紛留言恭喜，並狂讚“結婚照超甜”、“好幸福”，還有人歪樓表示，“好強的證婚人組合”、“證婚人好搶戲”



綜合台媒報導，雙方兩年前就達共識，但礙於疫情，因此延後到今年3月11日登記。知情人士表示，兩人從柯市府時期認識進而交往，一路到市議員選戰結束，選在今日步入紅毯，對於這樣結果，感到相當開心。



為何找柯文哲、王世堅，在結婚書約上簽名？據瞭解，這兩位政治前輩，儘管過去爭鋒相對，背景、黨籍、立場截然不同，但卻一同見證了學姐以及劉姓記者相愛的過程。進一步瞭解，其實這個邀約非常地匆促，黃瀞瑩跟劉男都很怕雙方會拒絕，但還好柯文哲跟王世堅當下得知後，不僅爽快答應，還在簽完名後，送上最誠摯的祝福。