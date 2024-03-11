桃園棒球場3/31開打？張善政陪同鄭文燦視察

鄭文燦今日視察桃園棒球場，張善政到場陪同。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月11日電（記者 盧誠輝）“行政院副院長”鄭文燦今日下午視察桃園棒球場改善工程進度，中國國民黨桃園市長張善政也到場陪同。針對外界擔憂桃園棒球場改善工程恐趕不上中華職棒主場開幕戰，鄭文燦表示，若真的來不及會協調請體育署與球團盡快討論，趕快借用備用場地。張善政則強調，所有工程都已按照進度完工，但現在關鍵是草皮，草皮能否長到足夠的厚度，以保障球員安全，是他最在意的事，會完全尊重專業意見。



鄭文燦今日下午到桃園棒球場視察，包括張善政、國民黨“立委”涂權吉與邱若華、“教育部次長”林騰蛟、體育署長鄭世忠、中華職業棒球大聯盟會長、綠委蔡其昌、桃園市政府體育局長許彥輝、台灣樂天運動育樂公司副董事長川田喜則、副領隊礒江厚綺和多位藍綠桃園市議員都到場與會。



針對外界擔憂桃園棒球場改善工程可能趕不上中華職棒主場開幕戰，鄭文燦表示，他從Lamigo桃猿隊到樂天桃猿隊，始終非常支持職棒在桃園落地發展，而桃園棒球場過去雖有多次整修，包括增設燈光、外野看台與增加LED看板等，但還有些工作沒完成，主要是考慮到球團的意願，他感謝桃園市政府與樂天球團的全力以赴，目前工程進度已大致完成，不過後續還需要驗收和試打比賽，可能會趕不及4月初的職棒球季，如果真的趕不及，他會協調請體育署、中職、市府與球團，趕快借用備用場地。



張善政指出，桃園棒球場所有工程都已按照進度完工，但唯一不可控的是草皮，因為最近陰雨綿綿，沒有太多太陽，草皮能否如期長到足夠的厚度，以保障球員安全，還需要觀察。市府當然希望中職開幕戰能在桃園比賽，但天候無法控制，市府也不能等到到3月底再看草皮狀況來決定，所以近日就必須決定，他的原則是球員安全最重要，會完全尊重專業意見。



蔡其昌說，他非常感謝“行政院”與桃園市政府的全力協助，讓原本問題多多的桃園棒球場能改善，而改善工程需要一筆很龐大的經費，在鄭文燦與張善政的努力下，“中央”負責桃園棒球場改善工程的6成經費，剩下4成由桃園市政府和球團依照契約精神來分擔。目前已針對球場的排水、燈光和外野座椅進行改善，希望開幕戰能如期在桃園舉行，但中職聯盟也會做好備案。