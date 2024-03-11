俞建華：今年中國外貿開局良好

海關總署署長俞建華（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月11日電（記者 李子寧）3月11日，在在十四屆全國人大二次會議第三場“部長通道”采訪活動中，海關總署署長俞建華表示，總體來看，今年中國外貿開局良好，初步判斷上半年可以保持在增長的通道，全年實現政府工作報告提出的“質升量穩”有基礎、有條件。



有記者提問，海關總署7日發布了今年前兩個月的進出口數據，想請您談一下當前我國的外貿趨勢以及海關總署今年將采取哪些措施，來推動實現《政府工作報告》提出的外貿發展目標？



俞建華表示，大家知道，海關負責外貿的統計和對外發布，我們一直密切關注著我國進出口形勢的變化。根據海關最新的統計，今年以來我國進出口延續了向好的態勢，實現了“開門紅”，我們是從這幾個方面來看的：



從規模上來看，創造了歷史同期的新高。今年1、2月份，我國進出口額達到了6.6萬億，增長8.7%，其中出口增長了10.3%。這個規模比上一個歷史高點的2022年的同期增加了近4300億元。以人民幣計價是增長的，以美元計價同樣也是增長的，出口、進口都是增長的。



從質量上來看，含金量不斷提升。我們的貿易夥伴更加多元、穩定，傳統市場、新興市場都有不錯的表現，特別是與共建“一帶一路”國家的進出口增長了9%，高於平均增速。中國作為“制造大國”的作用依然顯著，中間品的出口增長了8%，為全球產業鏈供應鏈的穩定發揮了重要作用。新業態新模式動力強勁，跨境電商、市場采購出口都有兩位數的增長。我們高興地看到，像電動汽車、文創產品、美妝等“國貨潮牌”在海外火爆出圈。



從趨勢上來看，有利的因素在積聚。海關監測的先導指標顯示，1、2月份，海關的報關單量增加了1成多，進出境的交通運輸工具增長的幅度更大，企業經營的信心持續增強，境內境外收發貨人的活躍度明顯提升。海關最新調查發現，計劃擴大出口、擴大進口的企業占比增加了23個百分點，是去年以來的最高值。



俞建華指出，總體來看，今年中國外貿開局良好，初步判斷上半年可以保持在增長的通道，全年實現政府工作報告提出的“質升量穩”有基礎、有條件。當然，形勢複雜嚴峻，要實現這樣的目標，還要做出艱苦的努力。面對這樣的形勢和任務，海關打算從兩個方面發力：



一是政策再加力。要實施好去年海關出台的優化營商環境16條措施，并根據今年的新形勢、新情況、新要求出台更多有針對性的便利化措施，牽頭組織好跨境貿易便利化專項行動，給予海關高級認證企業更多的便利，會同相關部門制定好中間品目錄，促進中間品貿易的發展，繼續擴大跨境電商退貨的試點範圍，促進跨境電商的發展，盡快制定出台邊民互市貿易管理辦法，促進邊貿的發展。



二是服務再提升。進一步發揮國際貿易“單一窗口”的作用，集成外貿、物流、金融等多種功能，打造“一站式”綜合服務平台。繼續發揮好“海關關長送政策上門”的長效機制作用，多聽企業的意見、呼聲、訴求，堅持問題導向，更有針對性地開展工作。此外，海關將繼續做好對外貿的監測、統計、分析，做好景氣指數的調查，及時向社會發布海關統計數據，為企業抓訂單、安排生產提供海關服務。



（後方支援記者：袁曉麥，實習記者：李澤璇）

