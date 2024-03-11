俞建華：打造智慧海關 服務強國建設

海關總署署長俞建華（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月11日電（記者 李子寧）3月11日，在在十四屆全國人大二次會議第三場“部長通道”采訪活動中，海關總署署長俞建華在回答記者有關智慧海關提問時表示，現在世界各國海關都在積極探索實現海關現代化的有效路徑，中國海關每年不僅查驗的貨物量是最大的，同時場景最豐富、模式最齊全，所以我們有條件、也有責任，來積極探索形成國際上最具影響力的、行之有效的海關監管體制機制，促進全球貿易更加通暢、更加便利、更加安全。



俞建華表示，今年政府工作報告將打造智慧海關列為今年重點工作內容，意義十分重大，這既是海關的事，也事關全局。我們是從這三個方面來認識的：



一是有需求。中國海關作為世界上貨物貿易第一大國的海關，每年查驗的貨物量之大、涉及的集裝箱、交通工具之多是前所未有的。而且國際貿易小單化的趨勢非常明顯，現在每年跨境電商、跨境郵件快件多達70多億件，海關工作的難度之大可想而知。此外，外貿經營主體的多元化趨勢也非常明顯，十年前有實績的外貿企業35萬家，去年達到了63萬家。這些形勢變化的背後是風險的增多，海關要應對口岸“滯、瞞、逃、騙、害”各類風險的難度明顯加大，海關以前的工作模式和手段已經無法完全滿足現在形勢發展的變化。因此，打造智慧海關勢在必行、刻不容緩。



二是有支撑。這些年海關搞金關工程、電子口岸、單一窗口，有一些成功的經驗和實踐做法。同時，大數據、人工智能、雲計算技術的廣泛應用日趨成熟，能够為智慧海關尋找到有效的解決方案。



三是有期待。現在世界各國海關都在積極探索實現海關現代化的有效路徑，中國海關每年不僅查驗的貨物量是最大的，同時場景最豐富、模式最齊全，所以我們有條件、也有責任，來積極探索形成國際上最具影響力的、行之有效的海關監管體制機制，促進全球貿易更加通暢、更加便利、更加安全。



俞建華指出，近年來，我們積極踐行習近平總書記提出的關於“智慧海關、智能邊境、智享聯通”的重要理念，在一些重點領域我們進行了先行先試，也形成了一些早期收獲。這方面的例子還是不少的，在這裡我願意跟大家分享一個案例。



俞建華說，近兩年，有些人從境外通過不同渠道攜帶甲蟲、蜈蚣等“異寵”入境，外來物種給我們的生物安全帶來了威脅。針對這種情況，海關通過大數據模型，繪制了3000多幅“異寵”的圖片，構建三維仿真數據庫，同時研發應用智能審圖技術，讓機器自動地識別這些“異寵”，從而大大地提升了海關的查獲率，去年我們就查獲了4.4萬只“異寵”。



俞建華強調，我們打造智慧海關最終目標就是變海關的“四處撒網”為“精准出擊”，變“大海撈針”為“甕中捉鱉”，讓不法分子無處遁形，讓守法企業暢通無阻。



俞建華表示，接下來，我們將按照《政府工作報告》的部署，進一步地完善好我們的工作方案，制定時間表、路綫圖，按照近期、中期、遠期的工作目標，扎實推進、加快建設，努力以智慧海關之“智”服務強國建設之“強”，以海關現代化助推中國式現代化，同時為世界海關現代化貢獻中國智慧、中國方案。



“在這個過程當中，中國海關將加強與世界各國海關的交流合作、互學互鑒，加強與地方政府、各有關部門和企業的對接，實現系統的互聯互通、數據共享共用，形成合力。我們期待社會各界多關心支持這項工作，也歡迎媒體朋友們多跟蹤報道。”俞建華最後說道。



（後方支援記者：袁曉麥，實習記者：李澤璇）

