拜登在齋月之際發表書面聲明

中評社香港3月11日電／因強烈支持以色列而受到特別是阿拉伯人和穆斯林嚴厲批評的美國總統拜登在齋月之際發表了書面聲明。



TRT消息，美國總統喬·拜登表示，作為釋放加沙人質協議的一部分，他們將不間斷地努力實現至少持續六周的立即停火。



因強烈支持以色列而受到特別是阿拉伯人和穆斯林嚴厲批評的美國總統拜登在齋月之際發表了書面聲明。



拜登表示，他慶祝所有穆斯林迎來神聖的齋月，並指出他“意識到加沙的苦難”。



拜登在發表的聲明中表示，“加沙戰爭給巴勒斯坦人民帶來了可怕的苦難。3萬多名巴勒斯坦人被殺，大部分是平民，其中還包括數千名兒童。”



拜登強調，已有超過200萬巴勒斯坦人流離失所，並表示這些人迫切需要食物、清潔水、藥品和住所。



美國總統提醒美國已採取行動在加沙海岸建立臨時港口，並表示將盡力通過空中、陸地和海上向加沙提供各種援助。



拜登表示，“作為人質釋放協議的一部分，美國將不懈努力實現立即停火，停火至少持續六周。” 他在聲明中還強調，兩國解決方案是解決以巴問題的唯一永久政治解決方案。



美國總統拜登評估道，“仇視伊斯蘭教在美國絕對沒有立足之地；這個國家是建立在宗教自由和包括穆斯林移民在內的所有移民的貢獻之上的。” 他指出，他們在他的任期內首次制定了打擊伊斯蘭恐懼症的國家戰略。