中評花絮：人大圓滿閉幕 受到高度關注

人大閉幕，非洲記者全程錄像（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月12日電（記者 郭至君）十四屆全國人大二次會議3月11日在北京閉幕。由於這是疫情之後全面恢復全國兩會現場採訪的第一年，因此特別受到境內外媒體的關注，特別是最後一天的人大閉幕，記者們更是提早兩個多小時就開始在人民大會堂東廣場外排起了長隊。中評社記者在現場注意到，閉幕式來了特別多外國記者，當審議內容一項項通過，中國國歌響起時，有來自非洲的記者高舉手機，全程進行了錄制。



中華人民共和國全國人民代表大會是中國最高國家權力機關。它的常設機關是全國人民代表大會常務委員會。全國人民代表大會和全國人民代表大會常務委員會行使國家立法權。全國人民代表大會由省、自治區、直轄市、特別行政區和軍隊選出的代表組成。各少數民族都應當有適當名額的代表。



全國人民代表大會及其常務委員會堅持中國共產黨的領導，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，依照憲法和法律規定行使職權。全國人民代表大會每屆任期五年。全國人民代表大會會議每年舉行一次，由全國人民代表大會常務委員會召集。



（後方支援實習記者：李澤璇）

