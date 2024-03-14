香港智庫論壇：李風論打擊台獨、推動統一

香港亞太戰略安全研究所所長李風（中評社圖片） 中評社香港3月14日電（記者 束沐）香港亞太戰略安全研究所所長李風日前主持“兩岸關係的重大變化與趨勢評估”論壇。他認為，台灣2024選後兩岸關係發生了新的重大變化，未來一段時間內，台海局勢將更加複雜嚴竣，台灣未來政治走向必須引起高度關注，必須堅決打擊台獨分裂，確保台海和平穩定，消除祖國統一隱患，掌握實現祖國統一的戰略主動。



李風表示，目前台海局勢風高浪急，充滿高度風險。隨著520務實台獨工作者賴清德以及“獨上加獨”的“賴蕭配”上台，甚至在蔡英文與賴清德交接權力的時間擋口，“台獨”勢力向大陸方面進行各種挑釁的可能性大為增加，美國反華勢力也會加緊向“台獨”勢力下指導棋，“台獨”也樂於配合美反華勢力，反中抗中將掀起一輪新的高潮。因此，台海不僅波濤洶湧，甚至將出現驚濤駭浪的可能。



李風回顧了今年2月下旬召開的對台工作會議、3月5日李強總理在《政府工作報告》的涉台論述之後指出，總體而言，大陸對台政策核心，是打擊台獨，推動統一，進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動。大陸在對台戰略上將謀定而後動，從堅決反對台獨分裂，轉向堅決打擊台獨分裂，打擊肯定行動面居多。

