李雲澤：當前我國金融風險總體可控

國家金融監督管理總局局長李雲澤（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月11日電（記者 李子寧）十四屆全國人大二次會議第三場“部長通道”11日在人民大會堂舉行。國家金融監督管理總局局長李雲澤表示，關於風險形勢，簡而言之三句話：當前我國金融風險總體可控；應對風險我們有充足的資源和條件；發展尤其是高質量發展是防範化解風險的根本之策。關於風險防控，李雲澤表示，當前重點在提升“四性”上狠下功夫。第一，“前瞻性”，就是下好先手棋、打好主動仗；第二，“精準性”，就是把握實質風險，解決實際問題；第三，“有效性”，就是堅持強監管嚴監管，全面強化“五大監管”；第四，“協同性”，就是推動形成監管合力，依法將所有的金融活動納入監管。



有記者提問：防控金融風險是當前熱詞，包括“提高金融風險防控能力”“穩妥推進一些地方的中小金融機構風險處置”“嚴厲打擊非法金融活動”等。作為金融監管總局局長，您怎麼看待當前我國金融風險形勢，下一步如何有效防控金融風險？



李雲澤：習近平總書記強調，防範化解金融風險是金融工作的永恒主題，事關國家安全、發展全局、人民財產安全，是實現高質量發展必須跨越的重大關口。作為金融監管部門，防範化解金融風險是我們的首要職責。我們將堅決貫徹中央金融工作會議精神，堅定不移走中國特色金融發展之路，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。



關於金融風險“怎麼看”和“怎麼辦”，我想與大家作簡要交流：



首先，關於風險形勢怎麼看？簡而言之三句話。



第一句話，當前我國金融風險總體可控。我國銀行業保險業運行平穩，尤其主要金融機構經營穩健，可以說，我國金融安全基本盤非常穩固。無論對照國際，還是國內監管標準，我國金融業的主要“體檢指標”都處於“健康區間”。截至去年末，我國商業銀行不良貸款率1.6%、撥備覆蓋率205%、資本充足率15%，保險償付能力充足率197%。雖然一些地方存在高風險中小金融機構，但無論總體數量還是個體規模，在整個金融業中占比都很低，而且我們正在積極會同相關地方黨委政府精準施策，有力有序地推動風險化解。



第二句話，應對風險我們有充足的資源和條件。我國有黨中央集中統一領導的政治優勢，有集中力量辦大事的制度優勢，尤其我國經濟長期向好的基本趨勢沒有改變，這是我們防範化解風險的最大底氣、最強支撐和最有力保障。我國銀行業保險業資本和撥備總額超過50萬億元，我們還有金融穩定保障基金、行業保障基金，可以說我們抵禦風險的“家底”非常殷實。此外，我們防範處置風險的工具和手段更加豐富，尤其去年中央金融工作會後，相關工作機制也進一步健全，我們完全有信心、有條件、有能力維護國家的金融安全。



第三句話，發展尤其是高質量發展是防範化解風險的根本之策。金融本身就是經營風險的行業，關鍵是對風險有效管控，防止經濟金融大起大落。20多年前，我國幾家大型國有商業銀行也一度面臨重大困難和挑戰，後來經過重組、改制、上市，不但有效化解了風險，而且現在綜合實力都位居全球前列。我們要樹立正確的風險觀，用發展的眼光看待風險，用辯證的思維審視風險，在服務經濟社會高質量發展的進程中，實現金融自身的高質量發展。