高志丹：整頓行業風氣 持續淨化體育生態

國家體育總局局長高志丹（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月11日電（記者 李子寧）在十四屆全國人大二次會議第三場“部長通道”采訪活動中，國家體育總局局長高志丹表示，建設體育強國，我們更要不斷加強體育領域黨的建設，營造風清氣正的良好環境。體育系統正在以中央機動巡視整改為契機，全面加強黨對體育工作的領導，堅決懲治體育領域腐敗，堅決打擊“假賭黑”，大力整頓行業風氣，持續淨化體育生態，為體育強國建設奠定堅實的政治基礎和保障。



有記者提問，過去一年，成都大運會、杭州亞運會和亞殘運會成功舉辦，群衆體育越來越熱，請問體育總局在加快建設體育強國方面有何部署？



高志丹表示，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視體育工作，從黨和國家事業發展全局的高度作出2035年建成體育強國的決策部署，擘畫了體育事業發展的宏偉藍圖。



高志丹介紹，過去的一年，我國體育事業持續健康發展，新年登高、行走大運河、全民健身日、大衆冰雪季等群衆體育活動貫穿全年各季，覆蓋大江南北。“村超”“村BA”民間賽事火爆出圈，“國球進公園”“國球進社區”，豐富完善了群衆身邊的體育設施，以“小切口”服務“大民生”，取得良好成效。體育場地設施快速增長，2023年，我國人均體育場地面積達到2.89平方米，全民健身步道達到37.1萬公裡，比2019年增長了107%。大運會、亞運會、學青會辦賽精彩、參賽創佳績。青少年體育生機勃勃。體育消費快速增長。“中華體育精神”廣頌遠播。體育對外交往促進民心相通。可以說體育強國建設正走在路上，各項奮鬥目標正在不斷實現。



高志丹進一步指出，目前，距離建成體育強國僅有11年的時間，我們也清醒地認識到，我們還有很多短板和不足亟待解決。體育各領域發展不均衡、不協調等“老問題”仍待破解；體育管理體制機制難以適應新發展需要，創新能力不足等“新矛盾”日益凸顯；體育改革滯後，足球領域發生系統性、塌方式腐敗，“三大球”成績持續下滑，這些都與黨中央的要求和人民群衆的期待存在著明顯的差距。下一步，我們要聚焦重點難點，持續加大推進體育強國建設的力度。



一是要牢固樹立“以人民為中心”的發展理念。建設體育強國的根本目的是服務人民群衆。我們將以滿足人民對美好生活向往、促進人的全面發展為出發點和落腳點，以體為本，塑造民族精神，強健人民體質，培養青少年良好素質，不斷滿足人民群衆對體育的新期待、新要求。



二是我們要始終把“高質量”發展作為首要任務。立足於推進健康中國建設，深入實施全民健身國家戰略，與時俱進，不斷豐富群衆身邊的體育賽事活動和全民健身場地設施服務與供給；立足於為中華民族偉大複興凝心聚氣，高質量做好巴黎、米蘭奧運會備戰參賽工作，爭創佳績、為國爭光；立足於構建新發展格局，大力發展體育產業，積極推動體育在促進經濟結構轉型、鄉村振興、共同富裕中發揮積極作用；立足於立德育人，深化體教融合，促進青少年參加體育運動，不斷提升青少年的健康素質和體育素養；我們還要立足於增強文化自信和提高國家軟實力，進一步推動體育文化繁榮發展，講好體育故事，傳遞正能量。



三是要緊緊抓住“改革創新”這個“關鍵一招”。圍繞不斷提高體育公共服務水平和體育治理能力，統籌做好體育行政部門、體育事業單位、體育社會組織改革，構建職能明確、管理順暢、協同高效的管理體制和機制。統籌做好政府、市場、社會各方面的力量，形成推動體育強國建設的共識和活力，鼓勵地方開展多樣化的探索，把基層的創新創造匯聚成體育強國建設的普遍實踐。



高志丹指出，建設體育強國，我們更要不斷加強體育領域黨的建設，營造風清氣正的良好環境。體育系統正在以中央機動巡視整改為契機，全面加強黨對體育工作的領導，堅決懲治體育領域腐敗，堅決打擊“假賭黑”，大力整頓行業風氣，持續淨化體育生態，為體育強國建設奠定堅實的政治基礎和保障。



（後方支援記者：袁曉麥，實習記者：趙人嬋）

