李雲澤：推動“資金—資本—資產”三資循環

國家金融監督管理總局局長李雲澤（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月11日電（記者 李子寧）十四屆全國人大二次會議第三場“部長通道”11日在人民大會堂舉行。國家金融監督管理總局局長李雲澤表示，實體經濟是金融的根基，金融是實體經濟的血脈，兩者相輔相成，共生共榮。近幾年，按照黨中央國務院部署，我們持續引導金融機構回歸本源、聚焦主業，不斷優化金融供給，為助力經濟回升向好發揮了重要作用。李雲澤表示，金融服務實體經濟還存在不少短板弱項。當前關鍵是要推動“資金—資本—資產”三資循環，暢通資金流轉過程中的堵點和卡點。解決“有資金沒有資本”，耐心資本不足等問題，真正打通社會資金循環“任督”二脈。下一步，我們將按照《政府工作報告》的部署，持續深化金融供給側結構性改革，做好五篇大文章，為經濟高質量發展提供有力的金融支持，主要做三方面工作。



有記者提問：今年的政府工作報告中提到，要“持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長”。我想請問金融監管總局將出台哪些措施，引導銀行業保險業為經濟社會發展提供高質量服務，助力中國式現代化？



李雲澤：謝謝您的提問。實體經濟是金融的根基，金融是實體經濟的血脈，兩者相輔相成，共生共榮。近幾年，按照黨中央國務院部署，我們持續引導金融機構回歸本源、聚焦主業，不斷優化金融供給，為助力經濟回升向好發揮了重要作用。總體來說，可概括為“一升”和“一降”。



“一升”，就是指服務經濟質效持續提升。金融服務的覆蓋面持續擴大，最北到漠河，最南到三沙，實現了鄉鄉有網點、村村通服務。我國金融機構總資產突破460萬億元，對實體經濟資金供給平穩增長，去年人民幣貸款同比多增1.3萬億元。一些重點領域，像高新技術、綠色低碳、普惠小微、先進製造的貸款增速均超過20%。保險保障能力持續提高，保險賠付支出1.9萬億元，同比增長21.9%。尤其是去年京津冀等地特大洪澇災害中，保險業早賠快賠、應賠盡賠，已賠付126億元，充分體現了經濟減震器和社會穩定器的作用。



“一降”，主要是指推動綜合融資成本持續下降。目前，貸款利率已降至歷史低位，銀行淨息差也降到了二十年來最低水平。去年我們還推動降低存量首套房貸利率，每年可以為廣大購房者節約利息支出約1700億元。同時，我們積極督促銀行業減費讓利，銀行手續費已連續3年下降。車險的綜合改革，也為3億多投保者每年節省保費支出1400多億元。