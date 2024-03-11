高志丹：我國體育產業增加值年均增速15.4%

國家體育總局局長高志丹（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月11日電（記者 李子寧）在十四屆全國人大二次會議第三場“部長通道”采訪活動中，國家體育總局局長高志丹表示，體育產業是全世界都關注的經濟發展問題。近年來，我國體育產業呈現了持續發展的良好態勢，2012年以來，我國體育產業增加值年均增速15.4%，2022年全國體育產業總規模達到3.3萬億元，實現增加值1.3萬億元。



有記者提問，最近幾年，包括冰雪在內的體育賽事增長十分火爆，體育總局在進一步推動體育產業發展，促進體育消費方面將會采取哪些舉措？



高志丹介紹，體育產業是全世界都關注的經濟發展問題。近年來，我國體育產業呈現了持續發展的良好態勢，2012年以來，我國體育產業增加值年均增速15.4%，2022年全國體育產業總規模達到3.3萬億元，實現增加值1.3萬億元，體育產業對經濟發展的作用突出體現在三個效用上：



第一，城市效應。近年來，越來越多的城市通過舉辦體育賽事和活動有力塑造了城市形象，提升了城市能級，拉動了經濟發展，賽事的流量變成了消費的能量和經濟的增量。據上海有關方面統計，參與型體育賽事外地參與者的體育直接消費對吃、住、行等間接消費的帶動比例高達1：13。大運會、亞運會、學青會期間，成都、杭州、南寧、呼倫貝爾實現體育及相關消費超過了1300億元，較賽事舉辦前環比增長超過10%。



第二，融合效應。我們積極推動體育與相關領域融合發展，培育體育產業新業態、新場景、新模式，體育賽事走進鄉村、商圈，體育引流搭台，文旅項目唱戲，文、體、旅、商綜合發展，成為鄉村振興和各地提振經濟的重要手段。春節期間，26家國家滑雪旅游度假地游客的接待量和文體旅綜合收入同比增長均超過50%。



第三，帶動效應。當前，衝浪板、槳板、滑雪板新三板運動蓬勃興起，飛盤、腰旗橄欖球等新型運動頻繁出圈，今年春節期間海南萬寧30多家衝浪俱樂部天天飽滿，去年在雲南舉辦的首屆戶外運動產業大會吸引了超過2萬業界人士和戶外運動愛好者參與。新的運動項目備受年輕一代的追捧，帶動相關產業的快速發展。



高志丹指出，近年來，我國體育用品企業正在從傳統的制造業向創造業轉型升級，國產體育品牌的國際影響力也在不斷擴大，雖然我國體育產業呈現了良好的發展態勢，但是我們還仍然存在一些發展中的短板，主要是產業結構有待優化，體育企業和體育賽事的品牌效應有待提升，體育消費的潛能有待進一步激發。



下一步，我們將按照中央經濟工作會議和政府工作報告的要求，進一步深化體育供給側性結構改革，積極培育新質生產力，從體育賽事和體育制造業兩端發力，促進體育健身休閑消費，推動體育產業高質量發展。



一是要著力發展體育賽事經濟，打造一批觀賞性強，參與度高的體育賽事，承辦更多具有國際影響力的高水平國際體育賽事，鼓勵各地因地制宜，豐富多彩的民間體育賽事活動，研制後冬奧時期冰雪運動，帶動冰雪經濟發展的政策措施，鞏固和拓展帶動3億人參與冰雪運動的成果，與有關部門繼續合作開展體育賽事進景區、進街區、進商圈和跟著賽事去旅行等活動，充分發揮體育賽事的綜合效益。



二是推動體育制造業轉型升級，進一步完善相關政策，推動體育制造業生產模式和組織模式創新，鼓勵體育用品企業適應個性化、差異化、品質化的消費需求，推出國產的體育潮牌，不斷豐富國產優質戶外運動和冰雪運動裝配器材的供給與服務。



三是穩步擴大健身消費，豐富健身休閑服務的消費場景，完善投融資促進和消費者保障體系，大力發展戶外運動，打造一批高質量戶外運動目的地，深入實施“戶外運動活力山水”行動計劃，通過舉辦豐富多彩的體育活動，踐行“綠水青山就是金山銀山，冰天雪地也是金山銀山”的理念，助力國家經濟社會發展，造福人民美好生活。



（後方支援記者：袁曉麥，實習記者：趙人嬋）

