鄭文燦被問2026選新北市長？張善政笑了

媒體問鄭文燦是否參選2026新北市長？張善政在身旁忍不住笑了出來。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月11日電（記者 盧誠輝）“行政院副院長”鄭文燦今日下午視察桃園棒球場改善工程進度時，面對媒體詢問外傳他將參選2026新北市長？中國國民黨桃園市長張善政站在身旁聽到媒體提問後竟忍不住笑了，鄭文燦則強調他現在的唯一工作就是幫忙“行政院長”陳建仁把“內閣”工作做好。



鄭文燦今日下午到桃園棒球場視察，包括張善政、國民黨“立委”涂權吉與邱若華、“教育部次長”林騰蛟、體育署長鄭世忠、中華職業棒球大聯盟會長、綠委蔡其昌、桃園市政府體育局長許彥輝、台灣樂天運動育樂公司副董事長川田喜則、副領隊礒江厚綺和多位藍綠桃園市議員都到場與會。



鄭文燦在視察前接受媒體聯訪，針對外傳他將參選2026新北市長一事，鄭文燦表示，今年是2024年，他唯一的工作就是幫忙陳建仁把“內閣”工作做好，一方面跟“立法院”形成最好互動跟對話，另一方面也協助各地方政府把每項工作完成，這就是他的工作。



有趣的是，站在身旁的張善政聽到媒體提問後，不禁莞爾一笑，而當媒體詢問桃園棒球場改善工程進度時，張善政等鄭文燦回答完後，便把麥克風轉向打斷主持人說話，進行補充說明，讓現場氣氛有些尷尬。



媒體詢問，針對“衛福部”說若下游業者自主檢驗出蘇丹紅，要通報主管機關，不能私了，若下游業者私了是否有相關罰則與通報管道？



鄭文燦指出，這次的蘇丹紅事件引起的食安問題，希望上中下游都要稽查，邊境查驗更必須百分之百、逐批查驗，中下游現在正在追蹤流向，因為辣椒粉的用途非常廣，所以有很多食品及品牌都有使用辣椒粉，現在擴大全面查驗，希望能在最短的時間內追蹤出全部流向，現在學校也暫停使用。



鄭文燦強調，若業者隱匿不報食安事件，依照食安法規定，可罰新台幣3萬元到300萬元，情節嚴重甚至可勒令停業、歇業與註銷公司登記，希望業者若遇到食安檢驗結果出來後，必須要申報所謂“非報不可”的線上申報系統，或是打電話也可以，希望不要有任何隱匿的情事發生，儘速把流向圖能夠追蹤出來。