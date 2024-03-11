邱國正每天睡辦公室　陳揮文憂顧立雄接防長

台防長邱國正。（中評社 資料照） 中評社台北3月11日電／台“國防部長”邱國正日前被爆出，如果沒有行程，會去衡山指揮所；另外，台“國安會秘書長”顧立雄有可能接任“國防部長”。資深媒體人陳揮文11日在政論節目表示，發生什麼事情了？怎麼會這樣子呢？如果“國防部長”沒事就跑去衡山指揮所，那這“國家”就完蛋了！另外，顧立雄更可怕，連黨內初選都輸姚文智！現在要接“國防部長”？不會吧？顧立雄什麼都會？



邱國正上周在“立法院”表示，他每天提心吊膽，很緊張也睡不好，引發高度議論。台媒報導，據透露，每周六、日上午，如果沒有行程，邱都會去衡山指揮所。衡指所位於北市大直“國防部”旁邊的山洞，負責作戰指揮；曾有段時間，邱一周會去好幾次。



據指出，邱國正仍每天睡在“國防部”，這是其長年軍旅生涯的習慣。軍方官員笑稱，英國曾是日不落國，“國防部”頂樓的“部長旗”，則是日不落旗。



根據《中時新聞網》報導，陳揮文11日在政論節目《新聞大白話》指出，如果“國防部長”沒事就跑去衡山指揮所，那這“國家”就完蛋了！怎麼會這樣子呢？他怎麼可以常駐衡山指揮所？發生什麼事情了？也沒有講。



陳揮文認為，顧立雄更可怕，顧立雄曾經參選台北市長未遂，他不是輸柯文哲，他是輸給姚文智，他連黨內初選都輸姚文智！顧立雄的經歷是黨產會主委、“金管會主委”、“國安會秘書長”，現在要接“國防部長”？不會吧？顧立雄什麼都會？應該去報名10項全能才對！