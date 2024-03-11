申長雨：對中企、外企知識產權一視同仁

國家知識產權局局長申長雨（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月11日電（記者 李子寧）3月11日下午，在十四屆全國人大二次會議第三場“部長通道”集中采訪活動中，國家知識產權局局長申長雨表示，今年將進一步加大知識產權保護的力度，將建立起與民營企業和外資企業常態化的溝通機制，定期聽取民營企業、外資企業在知識產權方面的意見建議和具體訴求，幫助他們及時解決知識產權方面遇到的困難和問題。堅持做到對國有企業、民營企業和外資企業的知識產權一視同仁，同等保護。



有記者提問，政府工作報告指出要為各類所有制企業創造公平競爭，競相發展的良好環境，可否請您為我們介紹一下在保護各類企業包括民營企業、外資企業的知識產權，助力營造良好發展環境方面的情況和您的有關考慮？



申長雨表示，加強知識產權保護是塑造良好創新環境和營商環境的重要方面，黨中央、國務院高度重視，習近平總書記作出重要指示，強調加強知識產權保護是完善產權保護制度最重要的內容，也是提出中國經濟競爭力最大的激勵，國務院多次作出明確部署，特別是去年中央推出了新一輪知識產權的機構改革，實施出台了專利法實施細則等政策法規，打出一套知識產權領域的組合拳，知識產權保護的力度也在進一步加大。第一，去年我國知識產權社會滿意度提高到82分，創歷史新高。第二，去年國外申請人在我國有效發明專利擁有量突破90萬件，同比增長4.9%，接近5%。去年，國外申請人在我國有效商標注册量突破了120萬件，同比增長3.4%，這充分說明外國企業對我國市場的高度重視，對我國知識產權保護充滿信心。



“今年我們將按照政府工作報告的要求，進一步加大知識產權保護的力度，將建立起與民營企業和外資企業常態化的溝通機制，定期聽取民營企業、外資企業在知識產權方面的意見建議和具體訴求，幫助他們及時解決知識產權方面遇到的困難和問題。堅持做到對國有企業、民營企業和外資企業的知識產權一視同仁，同等保護。”申長雨強調道。



申長雨表示，今年我們將著力抓好以下幾個方面的工作：



第一，進一步加強知識產權保護體系的建設，出台知識產權保護體系建設工程實施方案，強化知識產權全鏈條保護，構建了知識產權大保護的工作格局，提高我們知識產權保護的整體效能。



第二，進一步完善知識產權的法律法規，全面實施新修改的《專利法》實施細則，加快推動《商標法》的新一輪修改，同時還要探索建立數據知識產權保護規則，加強知識產權的法治保障。



第三，我們將進一步加強知識產權的源頭保護，就是要提高知識產權審查質量和審查效率，創新審查模式，優化審查流程，為企業在專利商標方面更好的獲權，提高授權的及時性和權利的穩定性。



第四，進一步完善知識產權保護的平台機制，進一步推動大保護的工作格局，進一步強化知識產權全鏈條的保護，進一步優化知識產權保護中心的數量布局，高標准建設國家知識產權保護示範區，為企業提供更加高效、便捷、低成本的維權渠道，助力營造更好的創新環境和營商環境，促進企業更好的發展。



（後方支援記者：袁曉麥，實習記者：趙人嬋）

