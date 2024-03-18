香港智庫論壇：劉瀾昌論寄希望於台灣人民

香港中觀研究所所長劉瀾昌（中評社圖片） 中評社香港3月18日電（記者 束沐）香港中觀研究所所長劉瀾昌在“兩岸關係的重大變化與趨勢評估”論壇上表示，“寄希望於台灣人民”方針，是新時代中共解決台灣問題總體方略的組成部分，根據今年島內領導人選舉過程及之後的形勢新變化，如何有效的發揮島內人民群眾的作用，扭轉島內不利趨勢，堅定不移打擊“台獨”推進祖國統一大業，需要實事求是地再思考。



劉瀾昌首先分析了這次台灣領導人選舉的新的特點：第一，美國對台灣的影響力不是小了而是更加嚴密控制；第二，島內青年對大陸對台的各種措施包括軟硬措施總體上無感的不少；第三，大陸對台予以優惠等方面的經濟力並未能有效轉化為政治力，這點在投票上反應尤為明顯。



他表示，實現和平統一，無疑必須集合兩岸人民的強大意志，而在台灣一方，島內人民必須是基礎，也必然是推動和平談判的主體。衹有絕大多數島內人民的凝聚意願，兩岸和平談判才有機會展開並可獲得最後的成果。事實上，台灣政治已完全進入“選舉政治”時期，人民群眾成為各種政治勢力爭奪的“選票”。對台工作，也必然對此不可忽視。從某種意義上說，“寄希望於台灣人民”也體現於此。目前，民進黨連續三屆執政且有可能長期執政，如何切實改進對島內民意工作的有效性，化獨為統，扭轉不利形勢，迫在眉睫。

