陸3漁船進台6海浬沒遭驅離？“海巡署”證實

藍委馬文君質詢台“海巡署”副署長張忠龍（右二）、“國安局長”蔡明彥（右一）。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北3月11日電／中國國民黨“立委”馬文君11日在“外交及國防委員會”質詢時，提到有媒體報導指出日前有大陸3艘大型漁船已經進入領海內6浬處，質疑“海巡署”沒有應處作為。對此，台“海巡署”副署長張忠龍表示，當天雷達全程監控，立即派遣巡防艇出去應對，但是當天海浪7到8級、最高陣風10級，已經超過我們巡防艇的耐浪級數。



根據《中時新聞網》報導，台“國安局長”蔡明彥回應，只要大陸相關海警、海監、漁政船等，進到我們禁限制水域，“海巡署”一定會有動作，包括驅離動作，這是法律規定。馬文君反問“那苗栗3艘大型漁船你怎麼看？”蔡明彥說，相關作業狀況請“海巡署”回應。



張忠龍說明，當天3艘漁船進入台灣海域，“海巡署”在上午11時許，雷達全程監控，立即派遣巡防艇出去應對，但是當天海浪7到8級、最高陣風10級，已經超過我們巡防艇的耐浪級數。



馬文君質疑，那為何大陸漁船可以在那邊航行，但我們卻無法。張忠龍表示，當天的大陸漁船噸位約300噸至500噸，但是當天我們的海巡巡防艇只有100噸，全程用雷達監控，但是當天根據大陸漁船的航行速度，認為是在航行當中。