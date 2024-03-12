中評現場：全國人大會議閉幕 趙樂際講話

全國人大委員長趙樂際主持大會並發表講話（中評社 林艶攝） 中評社北京3月12日電（記者 林艷）為期7天的十四屆全國人大二次會議3月11日在北京人民大會堂圓滿閉幕，中共中央總書記、國家主席習近平出席了閉幕大會。全國人大常委會委員長趙樂際主持大會並發表講話表示，團結奮鬥是中國人民創造歷史偉業的必由之路。今年是中華人民共和國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。認真落實大會確定的各項任務，努力實現全年經濟社會發展目標，具有十分重要的意義。



昨天下午，共有2900位代表出席了閉幕大會。在大會上，表決通過了七個決議草案，包括《第十四屆全國人民代表大會第二次會議關於政府工作報告的決議（草案）》《中華人民共和國國務院組織法（修訂草案）》《第十四屆全國人民代表大會第二次會議關於2023年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2024年國民經濟和社會發展計劃的決議（草案）》《第十四屆全國人民代表大會第二次會議關於2023年中央和地方預算執行情況與2024年中央和地方預算的決議（草案）》《第十四屆全國人民代表大會第二次會議關於全國人民代表大會常務委員會工作報告的決議（草案）》《第十四屆全國人民代表大會第二次會議關於最高人民法院工作報告的決議（草案）》《第十四屆全國人民代表大會第二次會議關於最高人民檢察院工作報告的決議（草案）》。此外，也表決通過了國務院組織法修訂草案。



在表決議程結束後，趙樂際發表講話。趙樂際表示，在全體代表和有關方面的共同努力下，會議開得很成功，凝聚了共識、明確了任務、堅定了信心，是一次高舉旗幟、真抓實幹、團結奮進的大會。



趙樂際表示，大會期間，代表們肩負黨和人民重托，以飽滿的政治熱情和昂揚的精神狀態依法履職盡責，認真審議各項報告和議案，會議成果充分體現了黨的主張和人民意志的統一，彰顯了全過程人民民主和國家根本政治制度的顯著優勢。



趙樂際表示，今年是中華人民共和國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。認真落實大會確定的各項任務，努力實現全年經濟社會發展目標，具有十分重要的意義。我們要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，同心同德，凝心聚力，團結奮鬥，堅定不移推進中國式現代化。要踐行以人民為中心的發展思想，發展全過程人民民主，充分尊重人民所表達的意願、所創造的經驗、所擁有的權利、所發揮的作用，激發全社會創業創新創造的熱情和活力，匯聚起團結奮鬥的強大力量。要求真務實、真抓實幹，攻堅克難、善作善成，努力克服一個一個困難，辦好一件一件實事，完成一項一項任務，在團結奮鬥中不斷實現人民對美好生活的向往。



趙樂際指出，團結奮鬥是中國人民創造歷史偉業的必由之路。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，萬眾一心，拼搏奮進，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥！



在各項議程結束後，全體起立唱國歌，軍樂團現場伴奏。



（後方支援實習記者：趙人嬋）

