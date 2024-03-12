中評關注：部長通道第三次開啟 有問必答

文化和旅遊部部長孫業禮（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月12日電（記者 李子寧）十四屆全國人大二次會議第三場“部長通道”集中採訪活動於3月11日下午在人民大會堂北大廳舉行。文化和旅遊部部長孫業禮，海關總署署長俞建華，國家金融監督管理總局局長李雲澤，國家體育總局局長高志丹，國家知識產權局局長申長雨就文化旅遊、貿易進出口、金融規範、體育發展、知識產權等領域的熱點問題回答記者提問。



文化和旅遊部：以文旅高質量發展滿足人民需求



文化和旅遊部部長孫業禮表示，從消費需求來看，我們全面建設小康社會以後，人民群眾對美好生活的向往正在發生變化，內涵更豐富了，要求更高了，過去吃不愁、穿不愁就覺得不錯了，現在是吃不愁、穿不愁，還得有閑錢去旅遊。可以說文化和旅遊、詩和遠方已經成為人民群眾對美好生活向往的重要內容。



孫業禮說，各地網友喊話文旅局長，我們理解這是對我們的督促，也是對我們的激勵和鞭策。總書記早就說過，人民對美好生活的向往就是我們的奮鬥目標。所以黨中央、國務院對文化和旅遊發展高度重視，近期出台了一系列釋放文化和旅遊消費潛力的利好政策舉措。在這次全國兩會的政府工作報告中，李強總理特別強調要著力培養培育包括文娛旅遊在內的新的消費增長點，大力發展文化產業。中央有要求、群眾有期盼，我們就有方向和幹勁，我們一定和各地、各部門一道，堅決貫徹落實好黨中央、國務院的決策部署，進一步加大文化和旅遊基礎設施的建設，提高文化和旅遊服務的質量，提升文化和旅遊市場的規範化水平，以文化和旅遊高質量的發展來滿足人民群眾日益增長的需求。