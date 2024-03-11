申長雨：今年是專利轉化運用專項行動關鍵一年

國家知識產權局局長申長雨（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月11日電（記者 李子寧）十四屆全國人大二次會議第三場“部長通道”11日在人民大會堂舉行。國家知識產權局局長申長雨表示，加強專利轉化運用，對於發展新質生產力，促進高質量發展具有重要作用。截至去年底，國家有效發明專利擁有量已經突破400萬件。申長雨表示，今年是實施專利轉化運用專項行動方案的關鍵一年，將按照政府工作報告的有關精神，著力抓好四方面的工作。



有記者提問：據瞭解，國務院辦公廳已經印發了《專利轉化運用專項行動方案》，您能否介紹一下這方面的工作進展和有哪些重點推進的舉措？



申長雨：加強專利轉化運用，對於發展新質生產力，促進高質量發展具有重要作用。截至去年底，我們國家有效發明專利擁有量已經突破400萬件，對這些專利的轉化運用中央高度重視，總書記作出重要指示，強調要加強知識產權創造、保護和運用，國務院常務會議也審議出台了專利轉化運用專項行動方案，國家知識產權局會同有關部門認真抓好落實。



在部委層面，我們建立了部際間的推進機制，共同推動專利轉化運用；在我們局內也成立了工作專班，全力推進這項工作；各個地方也都制定了相應的配套政策，可以說是多部門協同“高效辦成一件事”，取得了積極成效。在今年總理作的政府工作報告中也專門提到，去年我們國家技術合同成交額有較快增長，這裡包含了不少的專利技術。



今年是實施專利轉化運用專項行動方案的關鍵一年，我們將按照政府工作報告的有關精神，著力抓好以下幾個方面的工作：



首先，要加快梳理盤活高校和科研機構的存量專利，形成可轉化的專利庫，通過分層分類管理，加強與企業的精準對接，做好精準推送。