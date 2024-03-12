賀樺：大陸福利好　很多陸配不想要台灣身分

台灣新住民經貿文化交流協會理事長賀樺接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月12日電（記者 張穎齊）中國國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團有共識將推動修法，將陸配取得身分證年限由6年縮短為4年，與外配一致，“行政院”與民進黨皆反對。陸配代表、台灣新住民經貿文化交流協會理事長賀樺接受中評社專訪表示，感謝藍白提案，希望能早日通過，但其實已有愈來愈多陸配並不積極想要取得台灣身分證，因大陸推出的福利愈來愈好，希望民進黨政府正視陸配也是孕育下一代台灣人，別太多政治意識形態。



賀樺，出生於湖南省耒陽市，嫁到台灣20多年，育有一男一女，女兒讀大學、兒子20歲。她是中國文化大學法學碩士，歷任海峽兩岸經貿文化聯合會理事長、新北市優秀模範勞工、新黨中常委。從事化妝品代工，曾獲兩岸文學詩人貢獻獎等。



賀樺表示，雖說陸配取得台灣身分證6年縮短為4年這議題已講了很久，但還是感謝藍白黨團提出，她們陸配團體其實從2008年起就開始有上街頭爭取權益等行動，陸配不該應比外配還不如，希望藍白黨團好好落實，民進黨團也不要惡意阻擋，或是大家炒一炒就沒有下文。



賀樺坦言，其實已有不少陸配開始沒有很積極想要獲取台灣身分證，因如今大陸經濟發展強大，大陸的福利、就業機會反倒更多，有些陸配覺得大陸籍還比較好用，如今在台陸配約36萬人左右，2018、2019年時領有台灣身分證的陸配約占13萬1000人，最近這一年才成長到14萬900多人，5年成長不到1萬人。



賀樺說，兩岸都是一家人，陸配在台灣生的小孩也是台灣人，台灣面臨少子化環境，陸配孕育孩子也是增產、貢獻，沒什麼好吵的，尤其在過去疫情時，不分黨派共體時艱，比方她的台灣新住民經貿文化交流協會陸配成員確診，民進黨新北市議員戴瑋姍協助陸配送往醫院，台灣的朋友也幫忙買清冠一號，這些都是體現彼此都像家人般，所以政治上，不該成為阻擋陸配取得身分證、造成兩岸對立的隔閡，兩岸始終一家人，兩岸關係好、台灣就好。



若6改4政策持續牛步？或對未來賴清德執政時有何期待？賀樺說，若順利通過自然是感謝，在通過前也不會吵鬧，但倘若再沒通過，或被民進黨擋下，那陸配團體真的會再度上街抗議爭取，她願相信賴清德的智慧，應不至於故意把兩岸局勢製造愈來愈對立，或刻意打壓陸配，希望一些綠委也不要去操作、炒作，應一起把精力花在如何讓台灣經濟更好。