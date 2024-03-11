火力全開　拜登特朗普“對決”大幕開啟

中評社北京3月11日電／美國總統拜登與共和黨政治對手、前總統特朗普日前在佐治亞州分別舉行的競選集會上相互點名攻擊，措辭激烈。



新華社報導，美國媒體和分析人士認為，拜登和特朗普基本鎖定各自所屬黨派總統候選人提名，美國2024年總統選舉已進入新階段。由於二人政策主張差異明顯，這場選戰將加劇美國黨爭和輿論撕裂，催生更多亂象和風險。



相互“炮轟” 開啟對決



拜登9日在佐治亞州亞特蘭大市對支持者說，他和特朗普有著“截然不同的價值觀”，如果特朗普重返白宮，美國將充滿怨恨和報復。他抨擊特朗普在墮胎、稅收、移民等問題上的立場。



同一天，特朗普在佐治亞州羅馬市的競選集會上揪住移民和邊境安全問題“炮轟”拜登，指責他放任非法移民從美國南部邊境湧入，稱拜登的“罪行”永遠不會被原諒。



佐治亞州位於美國東南部，在2016年總統選舉中被特朗普拿下。在2020年總統選舉中，拜登以微弱優勢贏得該州。外界普遍認為佐治亞是今年選舉的“搖擺州”之一，對美國總統選舉結果有著重要影響。



美國《國會山報》網站一篇文章寫道，拜登和特朗普“對決式”造訪佐治亞州，開啟二人“大選戰鬥”。美國有線電視新聞網報導說，雖然雙方集會地點相距不過100公里，但兩人在立場上相差了“一個宇宙”。



二人此番在佐治亞州相互“炮轟”有著兩重背景：一方面，拜登和特朗普都在“超級星期二”黨內初選中擴大自身領先優勢，對決幾成定局；另一方面，拜登7日在國情咨文演講中“不點名”抨擊特朗普，特朗普則通過社交媒體反唇相譏，針鋒相對之勢開始顯現。



美國布魯金斯學會高級研究員達雷爾·韋斯特對新華社記者表示，特朗普和拜登政策主張截然不同，無論誰在大選中勝出，美國都將深受影響。

