韓監查院要求調查56名教師等　考題交易嫌疑

中評社香港3月11日電／韓聯社報導，韓國監查院11日表示，經調查發現多名教師與課外教培機構存在賄賂舞弊的情況，並已分三次請求警察廳以涉嫌違反《禁止不正當請托與收受財物法》、貪污等為由對56名涉事人員開展調查。



監查院自去年9月起實施了為期三個月的“教員等參與課外教培市場相關服務的實態檢查”，並於當天公佈上述結果。被要求進行調查的對象中包括涉及“2023學年度高考英語第23題”爭議的相關人員。該考題因與某大型高考補習班知名講師編寫的模擬考題教材中的一題完全一致而引發爭議。



根據監查院所掌握的情況，教育電視台（EBS）計劃于2023年1月出版的高考相關教材中收錄了一名高中教師2022年3月以《Too Much Information》（TMI）為名設計的試題。大學教授A某于同年8月參與EBS教材審核，並在擔任2023學年度高考英語出題委員期間擅自將該題設為“高考英語第23題”。經確認，從教師處購買考題的知名講師B某通過與該考題原出題者有交情的教師C某獲得此題，並於9月底將其列入模擬考題，進而引發模考與高考考題完全相同的爭議。



此外，監查院還指出，對重復出題提出異議的申請共計215起，然而韓國教育課程評價院負責人合謀將相關申請排除在審查對象之外，有意減少爭議。此次監查中還發現了多名參與高考出題或EBS高考相關教材編寫工作的教師與課外教培機構進行試題交易的情況，監查院今後將向相關人員採取追責措施。