世行擬向發展中國家提供迄今最高金額援助

中評社香港3月11日電／共同社11日獲悉，世界銀行集團的國際開發協會（IDA）正就2025～2028年的新一期計劃，探討向發展中國家提供迄今最大規模的援助。世行負責開發金融的副行長西尾昭彥接受共同社採訪，就用於年內敲定的援助的IDA增資表示，“毫無疑問”將超過創最高紀錄的上次金額930億美元。將應對發展中國家面臨的氣候變化和糧食危機等“多重危機”。



IDA是向低收入國家提供無息貸款或無償援助等財政支援的國際機構。每三年展開一次增資談判，資金的提供方和借入方的國家討論追加撥款的規模和資金用途等。增資談判被視為有關發展中國家援助的最重要活動之一，朝著第21次增資的此次談判於去年12月啟動。



西尾介紹稱，發展中國家正面臨氣候變化、糧食危機以及債務問題、傳染病的全球大流行等多重危機，處於“前所未有的狀況”。他稱“若不改善發展中國家的貧困這一全球重大不穩定因素，可能還會影響各國經濟增長和供應鏈”，強調了援助的重要性。



IDA援助發展中國家的財源由來自各國的出資、貸款、借款國的償還金、從市場籌措的資金等組成。第20次增資（以2022年7月～2025年6月為對象）為支援因新冠疫情蔓延遭打擊的發展中國家，將增資時期提前了一年。當時日本決定出資3767億日元（約合人民幣184億元），創最高紀錄。資金多被用於氣候變化對策，對非洲各國的援助佔整體的七成。



IDA的增資呈現增加趨勢，第19次為820億美元、第18次為750億美元，第17次為520億美元。