中評關注：蕭美琴低調赴美　幫賴清德溝通？

民進黨低調證實蕭美琴520之前訪美。大選後賴清德會見美方訪團，蕭幾乎都會陪同。（照片：“總統府”提供資料照） 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）傳出蕭美琴在520就職之前赴美，甚至有一說她人已在美國，府方與民進黨都低調不願多說，但也間接證實蕭520之前訪美的訊息。目前兩岸局勢如果像“國安局長”蔡明彥所說沒有一觸即發，沒有兵凶戰危，那即將上任的蕭美琴為何到美國？真的只是探視家人嗎？還是幫忙賴溝通美國？蕭未來上任將持續扮演美國與賴清德之間的橋樑。



相較於“國防部長”邱國正對兩岸情勢的擔憂，掌握情報系統的“國安局長”蔡明彥昨天“立法院”答詢時，卻一派輕鬆，還說兩岸關係目前沒有一觸即發的危險狀況，邱國正只是做最壞的想定。兩人說法到底何者為真？蔡政府體系裡對兩岸關係卻出現兩種判斷，民眾到底應該相信誰？如果不是邱國正把兩岸關係想得太糟，就是蔡明彥刻意把兩岸關係想得過度樂觀。



但之前傳出美方不信任邱國正，邱很可能在520之後打包走人；而蔡英文“國安”團隊人員也傳出賴清德可能多數都會留任，“國安局長”蔡明彥的說法，很可能是幫忙民進黨政府擦脂抹粉。



從這段時間一些言行觀察到，賴清德執政初期必須得繼續走蔡英文路線，加上蕭美琴在520上任之前，先赴美國訪問，雖是私人行程，但蕭在未上任前到華府訪問，降低敏感性，當然也穿梭幫忙賴與美方溝通，加上賴清德上任就職演說，必須要美方同意，蕭此趟行程很可能也去幫忙溝通賴的就職演說，讓美方安心。



只要兩岸情勢越加緊張，賴清德背負“台獨”務實工作者就是原罪，只會讓兩岸情勢更佳嚴峻，難以緩和兩岸關係，這時候就需要靠美國試圖化解，賴清德未來會希望靠美國與中國溝通。賴清德競選時最後選擇蕭美琴擔任副手，外界就認為除了兼顧黨內派系與維持蔡英文關係，最重要是蕭美琴與美國的關係密切，現在看起來都正在逐一應證中。



賴請德520上台後，蕭美琴仍將扮演關鍵角色，並非像過去的無聲副手。至少賴清德對於美方的聯繫，一定倚重蕭美琴，在兩岸中斷對話下，民進黨試圖靠美國穩住兩岸關係。

