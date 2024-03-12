藍委涂權吉：看守政府推重大決策　賴應表態

國民黨“立委”涂權吉。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月12日電（記者 盧誠輝）中國國民黨“立委”涂權吉接受中評社訪問表示，距離蔡政府卸任僅剩70天，看守政府近日卻接連推出包括取消掛號費上限、調漲電價和簽署MOU引進印度移工等重大決策，實在不適當，都不知道現在“閣員”講的話到底算不算數？賴清德該是時候向全台2300萬人表態，對這些看守“內閣”的重大決策是否全部買單？否則有違責任政治的真諦。



涂權吉，楊梅出生長大，開南大學碩士，曾任國民黨“立委”廖正井楊梅區服務處主任、國民黨“立委”吳志揚楊梅區秘書。2018年首次代表國民黨參選桃園市第九選區（楊梅區）市議員以1.5萬多票最高票當選，2022年再以1.9萬多票最高票連任成功。2024大選代表國民黨參選桃園市第二選區（大園區、觀音區、新屋區、楊梅區）“立委”選舉，獲得10.3萬多票，以1229票（0.58%）差距，險勝爭取連任的民進黨前“立委”黃世杰，當選第十一屆“立委”。



涂權吉指出，取消醫院掛號費上限，雖然醫師公會全聯會表示全台1萬多家診所有“隱形天花板”，未必會調漲，但是最後勢必是“大醫院大漲、小診所不敢漲”，墊高了一般民眾進入大醫院、教學醫院看診的門檻，賴清德作為醫師，也是辛苦出身的政治人物，應該對此嚴正表態。



調整電價部分，涂權吉認為，大家都知道電價之所以要調漲，一大部分原因是蔡政府一意孤行推動“2025非核家園”，但在2024大選前，賴清德即表現出跟蔡英文不同的能源政策方向與態度，調漲電價這樣的重大決策，應該等到賴清德正式上任後，再隨著能源政策的通盤檢討做修正討論後調整。



涂權吉說，引進印度移工也是一樣，目前只是簽訂MOU階段，但賴清德對此也沒有態度，是否正式引進應該留待520新政府上台後再做決策，距離520僅70天時間，都不知道現在“閣員”講的話到底算不算數？賴清德該是時候向全台2300萬人表態，對這些看守“內閣”的重大決策是否全部買單？否則有違責任政治的真諦。