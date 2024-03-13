中評專論：陸配入籍修法？兩岸關係重大變數

賴清德。（中評社 資料照) 中評社台北3月13日電（評論員 林淑玲）中國國民黨、台灣民眾黨推案縮短陸配取得身分證年限，由6年改4年。民進黨政府反對此案，綠委更提案修改兩岸人民關係條例新增陸配入籍需宣誓放棄中國公民身分並效忠台灣，有夾帶“兩國論”之虞，全案獲近半不分區“立委”連署。在520前夕，綠營的大動作為後續的兩岸關係帶來重大變數。



民進黨政府在去年11月即對陸配身分做過一次表態，當時台灣民眾黨擬提名陸配徐春鶯進不分區“立委”名單。陸委會強調，據兩岸條例規定，設籍滿10年後即可登記參選，至於當選任職時，應依法放棄他國國籍。此事曾引起軒然大波，被質疑依兩岸條例兩岸是一國兩區何來兩個國籍？後來徐春鶯在紛擾中主動退出民眾黨提名，事情就暫告一段落。



這次綠營捲土重來，是為了對抗藍白合推縮短陸配入籍年限修法。民進黨“立委”黃捷拋出修改兩岸條例提案反制，新增陸配入籍需宣誓放棄中國公民身分並效忠台灣，也需和外配一樣經過考試，強調宣誓具法律效力，違反會被註銷戶籍。連提案人在內共有多達17名綠委連署，更受矚目的是，在13席代表黨意的不分區綠委之中，共有多達6席連署此具“兩國論”色彩提案，發動提案的黃捷有親賴色彩，此案是否有高層授意引發聯想。

