綠圍剿　藍委翁曉玲語中評：進廚房就不怕熱

藍委翁曉玲接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月12日電（記者 張嘉文）中國國民黨不分區新科“立委”翁曉玲近期因質詢時和“行政院長”陳建仁激烈口角，加上提案要將台灣大選改為兩輪投票等，遭綠營全面圍剿。她接受中評社訪問時表示，怕熱就不要進廚房，她從學界轉戰到“立法院”擔任民意代表，早有心理準備。



“憲法”學者出身的翁曉玲強調，現在台灣已是兩極化社會，她的想法、見解和論述以及要推動的法案，肯定會受到很多民眾反對，但仍有一大群人是支持她的，面對綠委、網軍、媒體名嘴攻擊，她不會在意，還是會堅持做正確的事，說該說的話，然後提該提的法案，最終目的當然是希望讓“中華民國”的制度能更好。



翁曉玲為中興大學法商學院（今台北大學）法律學系學士，德國慕尼黑大學法學碩士、博士。曾任教於“國防大學”管理學院法律系、中興大學財經法律系，曾任通訊傳播委員會（NCC）委員、清華大學科技法律研究所副教授，2024成為國民黨不分區“立委”。她的夫婿陳春生曾任“司法院”大法官、台北大學副校長、法律學院院長。



翁曉玲上任後提出許多“憲法”上的見解，希望能改革制度，她在質詢陳建仁時說，“立委”質詢“內閣”是上對下的關係，引發討論；另外也提案修改《“總統”“副總統”選舉罷免法》，將大選投票改為兩輪制，此項提案日前經院會一讀通過，送交內政委員會審查。但翁近期遭綠營全面圍剿，更有民進黨“立委”諷她為“驚世“立委”。



翁曉玲接受中評社訪問時表示，現在她的臉書，在社群、電視媒體上被很多的綠營網軍、媒體名嘴攻擊，但她也有感受到有很大一群人是支持她的，因為現在的台灣是極度兩極化的社會，所以基本上她不會在意這些攻擊，仍會堅持做該做的事。



翁曉玲認為，在這幾年已看到很多政府運作上出現很大的問題，必須從結構性上做改變，而不是只修一些枝微末節的法律。