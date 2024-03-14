社評：從兩會看大陸對台總體方略“鐵三角”

今年“兩會”會場人民大會堂外的天安門廣場（中評社 海涵攝） 中評社香港3月14日電（評論員 束沐）一年一度的“兩會”是觀察大陸對台政策的重要窗口，上到領導人的涉台講話，下到代表委員的涉台建言，皆體現出大陸對台政策的連續性、穩定性，以及層次上的豐富性。今年“兩會”正值台海形勢格外複雜敏感的關鍵時間點，台灣乃至國際輿論高度關注涉台訊號。我們認為，今年“兩會”涉台論述充分反映了大陸對台“總體方略”的科學性和系統性，也更加明確了總體方略的指導地位。



盤點今年“兩會”上大陸方面的系列涉台論述，主要可劃分為三個層次：一是習近平總書記在政協聯組會上，圍繞兩岸關係、對台工作發表的重要講話；二是政府、人大、政協工作報告和政協決議等大會重要文件的涉台論述，以及全國政協主席王滬寧參加人大台灣團審議時就對台工作提出的要求、外長王毅在記者會上針對台海問題的回應；三是代表委員提出的涉台議案、提案和建議，以及回答中外媒體記者提出的涉台問題。



一言以蔽之，上述三個層次的涉台論述均緊緊圍繞一個中心，那就是“貫徹新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略”。



三年前的十九屆六中全會上，當“總體方略”這個概念首次面世後，立即受到兩岸輿論關注。總體方略並非像島內一些人猜想的那樣，是一個全新的涉台論述，而是基於長期以來大陸對台方針政策及實踐，進而形成的一個科學、連續、有機的理論與政策體系。總體方略提出近三年來，有力應對“台獨”和外部勢力發起的重大挑釁，有效化解風高浪急的台海風險挑戰，卓有成效地推進兩岸和平發展、融合發展與國家統一進程。



由此可見，堅持總體方略，以及在台海新形勢、新風險之下如何更有效貫徹總體方略、推進國家統一，是今年“兩會”涉台論述的主軸。通過梳理“兩會”期間各場合、各層次的涉台論述，總體方略的“道”、“策”、“術”更加清晰明確地展現出來。其中，“道”居於頂端，下方兩側分別是“策”與“術”，形成一個體系嚴密的“鐵三角”。

