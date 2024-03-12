快評：台灣變更危險？還是情勢未見緊張？

中評社快評／台灣“國安局長”蔡明彥昨天在“立法院”答詢時稱，目前沒有看到任何情資顯示台海緊張情勢持續升高或有任何違常情況。數天前，台灣“防長”邱國正在同一場合稱，兩岸敵意螺旋不斷升高，萬一擦槍走火，就可能起戰端，他為此一直很緊張，睡得不好。



蔡明彥、邱國正關於兩岸情勢的研判明顯不同，其中必有一人沒有講出實情，講大話。低估或誇大台海緊張情勢，都是危險的。有媒體問，蔡明彥、邱國正各自表述，台灣民眾要信誰？近期台海情勢是什麼狀況？有沒有持續升高或有任何違常情況？



美國有線電視新聞網（CNN）10日刊出該台知名主持人札卡利亞文章認為，台灣“只會變得更危險”，台海局勢緊張的背景是美中之間的地緣政治競爭不斷擴大；日前陪同國民黨副主席夏立言訪問大陸的淡江大學榮譽教授趙春山認為，兩岸關係前所未有的不好，甚至比一九九六年台海危機、前年時任美國眾議院議長佩洛西訪台時更為嚴峻。



毫無疑問，這些年由於“台獨”猖獗、外力介入，兩岸關係複雜嚴峻，台海局勢動盪不安。大陸堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，不願兩岸兵戎相見。但是，只要“台獨”挑釁一日不止，大陸解放軍具針對性的演訓行動就一刻不停。



5月20日，賴清德將上台執政，兩岸關係面臨新的考驗。大陸經常指出，“台獨”勢力勾連外部勢力不斷進行“台獨”挑釁，是造成當前台海局勢緊張動蕩的根源。唯有“台獨”停止挑釁，台海緊張情勢才可能不再持續升高或出現任何違常情況。民進黨當局做得到嗎？