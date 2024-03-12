美擬對台提供1億美元軍援 美副卿三說勝中

美副國務卿維爾瑪闡釋美國務院2025財年預算請求 美國務院視頻

中評社華盛頓3月11日電（記者 余東暉）美國國務院11日提出的2025財年預算案中包含了向台灣提供1億美元的軍事融資贈款方案。美國副國務卿維爾瑪11日在闡釋美國增加對印太地區的援助預算時，三次強調是為了“在競爭中戰勝中國”（outcompete China）。



根據美國國務院11日向美國國會提出的2025財年預算請求，中國成為美國國務院對外援助和競爭影響力的主要目標對象之一。在美國國務院發布的通告中，美國國務院和國際開發署的對外事務預算，首要目標是“保證俄羅斯在烏克蘭的戰略失敗”；其次就是“投資，結盟，與中華人民共和國競爭”。



美國國務院宣稱，中國是美國唯一既有意圖重塑國際秩序又越來越有能力在經濟、外交、軍事和技術方面做到這點的競爭對手。（美國務院請求的）資金，包括“對抗中國影響力基金”(CPIF)和“全球基礎設施與投資夥伴關係基金”(PGI)，將“阻止中國損害美國利益，提高中方活動成本，並提供中國產品的直接替代方案”。



美國國務院負責管理和資源的副國務卿維爾瑪（Rich Verma）在當天就預算請求舉行的媒體說明會上，三次提到“在競爭中勝過中國”。