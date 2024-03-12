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日本民眾在東電公司前抗議政府排污入海
http://www.CRNTT.com   2024-03-12 09:42:38


（图片来源：央视新闻）
　　中評社北京3月12日電／據央視新聞報導，當地時間3月11日晚，百餘名日本民眾在東京電力公司本部大樓前舉行抗議集會，要求日本政府妥善處理福島核事故，並立即停止將福島第一核電站的核污染水排放入海。

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