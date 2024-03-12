陸機艦進12浬必打？于北辰：查不到戰備規定

無黨籍桃園市議員于北辰。（中評社 資料照） 中評社台北3月12日電／台“國防部”副部長柏鴻輝11日表示，他國機艦進入領空領海都會做“處置”，但這是原則，仍須考量情況，不能畫等號。對此，退役陸軍少將、無黨籍桃園市議員于北辰11日在政論節目透露網路上查不到的“軍方戰備規定”，強調柏鴻輝沒講死，但什麼時候開槍，包括官兵、飛行員以及外島第一線官兵都很清楚。



中國國民黨“立委”賴世葆昨天質詢柏鴻輝時問及，若解放軍機飛錯或軍艦航路走錯，走至台灣領空領海12浬內，是否被視為第一擊，軍方就會打？柏鴻輝說，若進入12浬領空領海，都會依照聯合國憲章第51條規定，行使自衛權。柏鴻輝更強調，對於第一擊，軍方有原則，但是不是一定打，不能畫等號。



根據《中時新聞網》報導，對此，于北辰11日在政論節目《新聞面對面》中透露網路上查不到“軍方戰備規定”，提到當兵都有背過用槍時間，包括非使用武器不能保護自己生命時要用槍，以及所守備的區域領土未使用武器不能捍衛時，于北辰強調，光這兩點就跟第一擊有關係。



于北辰說，解放軍機艦進入哪個海浬可以開槍，柏鴻輝等人都沒有說死，因為這個絕對不能講，網路上也查不到“軍方戰備規定”，但究竟什麼時候開槍，包括每個官兵、每個飛行員以及每個外島第一線阿兵哥都很清楚。