社評：重視外部壓力增強國家凝聚力

中評社北京3月13日電（評論員 喬新生）隨著美國等一些西方國家對中國實施的制裁措施越來越多，中國國內民族凝聚力不斷增強。具體表現在：



第一，美國以國家安全的名義，對中國電子產品實施嚴格審查，要求中國企業必須放棄對應用軟件的控制權，試圖以搶劫的方式損害中國企業的利益，促使中國消費者考慮，美國向中國出售的電子產品是否存在安全隱患。



當美國商務部長強調中國電動汽車會損害美國國家安全和消費者權益的時候，中國消費者自然產生聯想，美國在中國出售的產品是否已經對中國的國家安全和中國消費者構成嚴重威脅。中國承平已久，中國人民國家安全意識有所淡薄，他們在使用美國等西方國家電子產品的時候，絲毫沒有考慮到其中的安全性問題。可是，美國等西方國家的做法，提醒中國的消費者意識到，加強國際合作，建立開放的市場，必須高度重視國家安全和消費者權益保護問題。美國等西方國家對中國實施的制裁措施，喚醒了中國消費者的安全意識，激發了中國消費者的愛國熱情，提高了中國的國家凝聚力。



第二，美國將正常的貿易關係政治化、武器化，動輒對中國實施制裁措施，促使中國消費者不得不考慮，在全球化發展過程中，如何確保國家利益不受損害，如何維護國家民族尊嚴。中國作為發展中國家，對外開放的過程中，不斷學習西方國家的經驗。中國國內有一大批崇尚美國生活方式，相信美國奮鬥精神，高度認同美國價值觀的消費者。可是，當美國對中國的通信企業實施全方位制裁措施，當美國對中國出口美國產品增加徵收懲罰性關稅，當美國對中國出口美國的機電設備包括港口起重機實施制裁措施的時候，當美國禁止中國投資者在美國購買土地，禁止中國企業與美國合資組建工廠的時候，當美國對中國的大蒜頭實施制裁措施的時候，中國消費者終於意識到，美國對華戰略用心險惡。



雖然美國駐華大使館通過各種方式，試圖向中國人民傳達所謂的善意，但是，美國的所作所為使中國人民充分意識到，美國對中國這個世界第二大經濟體不懷好意，不擇手段，試圖將中國置於死地。表面上看，美國杯弓蛇影，草木皆兵，對中國出口美國產品實施各種制裁措施，但是實際上，美國就是要阻止中國的發展，就是要全方位損害中國的發展權利。

