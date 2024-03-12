陸配入籍需宣誓？陸委會主委邱太三態度保守

陸委會主委邱太三。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”提案中國大陸籍配偶入籍應從原先的6年放寬為4年。民進黨“立委”黃捷昨天提出“兩岸人民關係條例”部分條文修正草案，指既然要陸配放棄中國國籍有困難，未來必須先經過入籍宣誓，方能取得戶籍，成為申請定居必要條件。陸委會主委邱太三今天回應相關議題態度比較保守。他表示，陸配議題很多委員關心，因為如果要跟外配比較，兩者基礎不一樣，很難評斷。若要平等對待，雙方各有利弊要全盤考量。



黃捷提出的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第17條及第17條之二修正條文草案，新增預擬“入籍宣誓”誓詞如下：本人完全放棄以前所屬大陸地區之公民資格及其基本權利和義務。同時承諾成為台灣地區人民後，將捍衛其民主與自由，恪遵“憲法”及法律，善盡公民義務。大陸地區人民宣誓後，分別於誓詞上簽名、蓋章，送“內政部”存查。



對於黃捷提出相關修法，邱太三今天出席“立法院”施政質詢時表示，陸配議題很多委員關心，因為如果要跟外配比較，兩者基礎不一樣，我們很難評斷。如果要平等對待，雙方各有利弊要全盤考量。



邱太三強調，必須要分析利弊得失與配套，要由“立法院”討論。至於媒體追問睡得好嗎？兩岸情勢怎麼樣？陸委會幕僚則出來阻擋媒體，讓邱太三進入議場。