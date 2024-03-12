陸配入籍台灣需宣誓　林右昌稱很多人會認同

台“內政部長”林右昌接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月12日電（記者 楊騰凱）民進黨“立委”黃捷提案，大陸籍配偶入籍需宣誓放棄大陸地區公民資格並效忠台灣。對此，台灣“內政部長”林右昌表示，對於“國家”的宣示，他相信很多人會認同，畢竟要加入一個新的大家庭，效忠這個“國家”、效忠“中華民國”，這也是應該有的提議。



黃捷提出“兩岸人民關係條例第十七條及第十七條之二修正條文草案”，新增“入籍宣誓”，誓詞內容為，“本人完全放棄以前所屬大陸地區之公民資格及其基本權利和義務。同時承諾成為台灣地區人民後，將捍衛其民主與自由，恪遵‘憲法’及法律，善盡公民義務。”提案內容要求，大陸地區人民宣誓後，分別於誓詞上簽名、蓋章，送“內政部”存查。



“行政院長”陳建仁今日率內政組官員赴“立法院”備詢，林右昌於會前受訪。



林右昌表示，外國籍的部分目前沒有宣誓入籍的程序，不過我們看到很多國家包括美國、加拿大、新加坡等，在入籍的時候都有宣誓入籍的程序。外籍的話如果要加進此程序，就必須在國籍法增加新的條文，來賦予相關的義務。如果涉及陸籍的話，就需要修改兩岸人民關係條例，在條文中新增加相關規定。



林右昌指出，對於“國家”的宣示，他相信很多人會認同，畢竟要加入一個新的大家庭，效忠這個“國家”、效忠“中華民國”，這也是應該有的提議。



“內政部”支持這樣的修法嗎？



林右昌表示，陸配部分涉及兩岸關係條例，這部分是陸委會的權責，“內政部”只針對國籍法。