火力全開　拜登特朗普“對決”大幕開啟

这张2020年10月22日在美国弗吉尼亚州阿灵顿拍摄的视频画面显示，时任美国总统特朗普（左）与当时的民主黨总统候选人拜登在田纳西州纳什维尔市参加最后一场总统候选人电视辩论。 中評社北京3月12日電／據新華社報導，美國總統拜登與共和黨政治對手、前總統特朗普日前在佐治亞州分別舉行的競選集會上相互點名攻擊，措辭激烈。



美國媒體和分析人士認為，拜登和特朗普基本鎖定各自所屬黨派總統候選人提名，美國2024年總統選舉已進入新階段。由於二人政策主張差異明顯，這場選戰將加劇美國黨爭和輿論撕裂，催生更多亂象和風險。



相互“炮轟” 開啟對決



拜登9日在佐治亞州亞特蘭大市對支持者說，他和特朗普有著“截然不同的價值觀”，如果特朗普重返白宮，美國將充滿怨恨和報復。他抨擊特朗普在墮胎、稅收、移民等問題上的立場。



同一天，特朗普在佐治亞州羅馬市的競選集會上揪住移民和邊境安全問題“炮轟”拜登，指責他放任非法移民從美國南部邊境湧入，稱拜登的“罪行”永遠不會被原諒。



佐治亞州位於美國東南部，在2016年總統選舉中被特朗普拿下。在2020年總統選舉中，拜登以微弱優勢贏得該州。外界普遍認為佐治亞是今年選舉的“搖擺州”之一，對美國總統選舉結果有著重要影響。



美國《國會山報》網站一篇文章寫道，拜登和特朗普“對決式”造訪佐治亞州，開啟二人“大選戰鬥”。美國有線電視新聞網報導說，雖然雙方集會地點相距不過100公里，但兩人在立場上相差了“一個宇宙”。



二人此番在佐治亞州相互“炮轟”有著兩重背景：一方面，拜登和特朗普都在“超級星期二”黨內初選中擴大自身領先優勢，對決幾成定局；另一方面，拜登7日在國情咨文演講中“不點名”抨擊特朗普，特朗普則通過社交媒體反唇相譏，針鋒相對之勢開始顯現。