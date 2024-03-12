孫中山逝世99周年　朱立倫率黨幹部獻花致敬

孫中山逝世99周年紀念日，國民黨主席朱立倫率領各級黨務主管，在中央黨部一樓大廳向總理孫中山銅像獻花致敬。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月12日電（記者 張嘉文）今天是孫中山逝世99周年紀念日，中國國民黨主席朱立倫率領各級黨務主管，在中央黨部一樓大廳向總理孫中山銅像獻花致敬。對於國民黨的改革議題，朱立倫說，國民黨要走向內造化，與“立法院”黨團、執政縣市完全對接。未來指定中常委名額要納入縣市長、縣市議會議長、“立法院”黨團幹部。



朱立倫強調，國民黨智庫執行長柯志恩與智庫各組召集人都有共識，要推動年輕化，把新一代的想法引進智庫。而且智庫不可能保持龐大的組織，會朝輕量化，與各界合作，本週智庫會召開董事會，並朝此方向努力。



過往的孫中山逝世紀念日，都由國民黨主席率領黨務主管赴“國父紀念館”獻花紀念。但今年因紀念館進行大幅整修未開放，國民黨改在中央黨部一樓的孫中山銅像前，自辦獻花致敬儀式。



朱立倫在致敬後受訪時談到對於中常會的改革議題。他表示，國民黨的改造不斷進行，不論中常會、中央委員會、黨代表，各界都有很多建議，未來會配合全代會召開，一一進行改造。現在中央黨部的內部組織已經完全走向內造化、扁平化、輕量化，未來其他組織也一樣。現階段“立法院”黨團與縣市議會的合作，是國民黨的關鍵力量。



至於前中廣董事長趙少康最近在談國民黨改革的問題，是否可能把趙少康列入指定中常委？



朱立倫指出，未來中常會也將配合內造化，把縣市長、縣市議會議長、“立法院”黨團幹部納入指定中常委名額。至於趙少康，他們經常有聯繫，但趙少康是媒體人，會繼續保持這樣的立場，他希望學者專家多給國民黨一些改革建議。