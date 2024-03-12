賴士葆痛批陳耀祥耍無賴　顯示偏見與傲慢

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月12日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”賴士葆12日上午於“立法院”受訪時，針對昨日NCC主委陳耀祥在接受國民黨“立委”徐巧芯質詢時，坦承了他在處理中天電視台的廣播電視事業執照續約案時，採用了舊的評分表，並且不讓中天閱卷一事表達了他的看法。賴士葆痛批陳耀祥昨天答詢態度是一副耍無賴的樣子，居然說沒有百分之百的言論自由，說殺人放火不是言論自由等等的鬼話，顯示偏見與傲慢。



賴士葆指出，陳耀祥昨天也承認了不讓中天來閱卷，這就是很清楚的證明了他是為了他的政治立場、為了保官位來關中天，而不是基於公正客觀的原則。他說，如果用陳耀祥的標準來評估其他的電視台，那許多電視台早就可以關好幾次了，例如他提到的大股東介入新聞裡面的製作，其他有些電視台也是如此，用這樣的標準來關中天，根本沒有辦法說服民眾。



賴士葆還表示，陳耀祥昨天的答詢自己間接的要打自己的臉，因為他在處理鏡傳媒（鏡電視）的廣播電視事業執照申請案時，就放水讓鏡電視通過，而這個案子其實牽涉了蠻多的綠營高層，顯示他是有政治考量的。他說，現在“立法院”已經成立了鏡電視調閱專案小組，要調查NCC跟鏡電視相關人員的會議記錄、通話紀錄等等的資料，他們絕對要堅持調閱，而且不接受NCC把重要的資訊塗黑，要求NCC要公開透明，不要再取巧。



賴士葆最後強調，關中天案是一個政治決定，是一個箝害新聞自由的惡劣行為，國民黨團會繼續監督NCC，要求他們還給中天公道，也要求他們對鏡電視的案子要重新審查，不要再做出有違公平正義的決定。