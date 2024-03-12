賴清德點名唐鳳表現不佳？陳建仁：捕風捉影

陳建仁接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月12日電（記者 鄭羿菲）2024大選後，賴清德如何籌組“內閣”成員議題逐漸升溫，外傳賴清德選後私下點名包括數位部長唐鳳等4部會首長表現不佳。“行政院長”陳建仁12日則否認道，完全是捕風捉影的說法。



至於中國國民黨“立委”提案修法，不在籍投票應擴及境外，但民進黨認為此舉將“為大陸介選提供方便之門”，陳建仁說，如果要做不在籍投票，我們需要在選務加強及如何達成選舉秘密性、正確性跟公平性都需要研議，目前“行政院”並沒有這方面的規劃。



台媒《鏡新聞》報導，綠營大選後檢討，聚焦三方向，一是執政包袱及部分“內閣”表現欠佳，二是社群媒體經營未如預期，三則是青年世代流失。內部也點名數位部長唐鳳、“交通部長”王國材、“經濟部長”王美花、前“農業部”陳吉仲等4部會檢討，而賴清德更曾私下直指唐鳳表現不佳。



“行政院長”陳建仁12日率行政官員赴“立法院”進行施政報告，並備質詢。



陳建仁會前受訪表示，這完全是捕風捉影的說法完全不正確，“內閣”每一位“閣員”都是戰戰兢兢在自己崗位上努力地做福國利民的事情，我們希望把台灣打造成了一個更堅韌而且更溫暖的“國家”。



媒體追問，民進黨認為國民黨“立委”推動境外不在籍投票的修法，將“為大陸介選提供方便之門”，陳建仁說，投票是受到“憲法”保障的公民權力，一定要確保投票的公正性，關於公職投票的這些問題，一定要確保秘密投票，而且要使所有選務能得到社會信任，讓選舉的結果具有正確性、公平性。



陳建仁指出，對於公職選舉的這些辦法，我們目前並沒有相關規劃，若要做不在籍投票，我們需要在選務加強及如何達成選舉秘密性、正確性跟公平性都需要研議，目前“行政院”並沒有這方面的規劃。