鄉村遺產中的“村超村晚”

（图片来源：人民日报海外版） 中評社北京3月12日電／據人民日報海外版報導，鄉村遺產是傳承與創新相互促進的社會成果。近年來，人們不僅關注歷史村落與文化景觀、文物與鄉土建築、文獻與民俗技藝，更將目光投向鄉村博物館、鄉村公園、當地特色傳統產品開發和品牌建設等。



貴州“村超村晚”示範展示活動將“村超村晚”與少數民族特色節慶相結合，在呈現“村超”賀歲賽事的基礎上，圍繞傳統特色村落展示、民族文化傳承、旅遊產業發展及鄉村振興四大要素，開展系列活動。



新的節日受青睞



在貴州省黔東南苗族侗族自治州，全年有390餘個民族節日，其中萬人以上的節日有120多個。2024年龍年到來之際，這裡又增添了一個新節日：“村超村晚”。



今年2月3日，2024全國“村晚”示範展示活動暨貴州“村超村晚”在黔東南苗族侗族自治州榕江縣舉行，以此拉開了喜迎新年的序幕。



“村超”是指由當地群眾自創舉辦的“貴州榕江（三寶侗寨）和美鄉村足球超級聯賽”。2023年初，文化和旅遊部下發文件，鼓勵各地開展“四季村晚”活動。



2023年，榕江以“村超”名氣大增。“村超村晚”也入選了2024年全國“村晚”示範展示活動。



“村超村晚”的重頭戲，是來自澳門特別行政區的職工聯隊與貴州省村超聯隊之間進行的2024龍年“村超”足球賀歲戰；隨後，“舞醉龍”、侗族大歌以及苗族錦雞舞、擺王木鼓舞等節目一起在“村晚”舞台上大放異彩。激烈的體育賽事與令人眼花繚亂的藝術展演，給人留下了深刻的印象。



節日的氣氛一直到深夜還未消散。人們看完比賽，觀摩了表演，又湧到了街上。賽場周邊設置了年貨大集，擠滿了貨攤和遊客，人聲喧嚷，到了晚上則愈發熱鬧，沿街飯店挑起大帳，各式風味食攤同樣“煙火氣”爆棚……榕江這座小城，常住人口不到40萬，而“村超村晚”當天，至少有3萬人來到現場觀看。