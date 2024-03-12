蘇丹紅辣椒粉流入市面　綠委也砲轟

“行政院長”陳建仁接受媒體聯訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月12日電（記者 鄭羿菲）蔡政府食安問題延燒，含可能致癌物質“蘇丹紅”辣椒粉流入市面擴及火鍋沾料“沙茶醬”，連綠委都砲轟。“行政院長”陳建仁12日表示，“行政院副院長”鄭文燦昨天已召集相關部會全盤檢討，除加強廠商稽查、進口產品逐批檢驗、查出的產品一律銷毀外，也請“法務部”嚴加查辦，盡快在1個月內完成所有不法辣椒粉成分的產品下架。



蘇丹紅辣椒粉食安問題延燒，連綠委都不買單。民進黨“立委”林淑芬日前質詢時，自曝家中使用的咖哩粉也中標，怒斥政府溯源系統有非常大的破口，業者隨便登錄，邊境查驗被退關後，同一批貨在公海繞一繞又進來，一定要銷毀，讓業者不敢再這樣做。



“行政院長”陳建仁12日率行政官員赴“立法院”進行施政報告，並備質詢。



陳建仁會前受訪表示，昨天他已請鄭文燦召集“衛福部”、“法務部”、“教育部”、“環境部”、“經濟部”等相關部會，就含有蘇丹紅的辣椒粉事件做全盤檢討。最主要從源頭的阻斷、偵查為主，一定要加強檢驗。對於有不同廠商進口的情形，一定要加強廠商稽核，且在所有進口產品都需要逐批檢查。若已有違規的廠商就不准再進口，查出的產品也一律銷毀。



陳建仁說，在消費者端部分，會加強下遊追蹤，讓所有的產品該下架的就下架、該處罰就處罰。希望消費者端的廠商，對所有的產品都要確保它的產品的正確性。我們也請“法務部”對於不法廠商一定要嚴加查辦，杜絕這樣的事件再次發生，並盡快在1個月內完成所有不法辣椒粉成分的產品都下架，來確保民眾的食安。